Жители северо-востока Москвы пожаловались на холодные батареи

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Жительница дома по адресу Яблочкова, 16, рассказала «360», что отопления нет и не было с 3 октября, хотя в прошлом году все работало исправно.

«Дозвониться до „Жилищника“ Бутырского района невозможно, просто не берут трубку. Все выходные [провела] в теплой пижаме, шерстяных носках, пледе. В квартире дубак, батареи ледяные», - отметила она.

Позже женщина уточнила, что застройщика не уведомили об аварии в доме, а отопление дадут только 12 октября, несмотря на минусовую температуру ночью за окном.

Постоялица, проживающая на Алтуфьевском шоссе, 13, корпус 2, пожаловалась в беседе с «360», что у них также до сих пор холодные батареи.

«В прошлом году тоже поздно включили отопление у нас. Я писала жалобу на mos.ru - тогда отреагировали быстро, включили на следующий день. Сегодня часа два назад залили воду в батареи, но пока еще прохладно» - рассказала она.

В выходные женщина тоже не могла дозвониться до коммунальщиков.

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