Жители Москвы сдали больше двух тонн крови для пострадавших в Crocus City Hall

«Пункты сдачи крови все выходные работали до позднего вечера, пока не завершили прием всех пришедших граждан. Несмотря на то, что в Москве достаточно запасов для оказания помощи пострадавшим», - сказала она.

Ракова уточнила, что всего врачи приняли порядка семи тысяч желающих стать донорами и собрали порядка двух тысяч тонн крови.

«Мы очень признательны всем гражданам, которые становились донорами и оказывали помощь морально», - добавила заместитель мэра Москвы.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Согласно последним данным, жертвами стали 137 человек.