Жители московского Солнцева выступили против закрытия районной больницы
Жители района Солнцево, находящегося на западе Москвы, выразили несогласие с планами по реорганизации городской клинической больницы № 17. Об этом сообщило издание MSK1.RU.
По информации СМИ, медучреждение, которое обслуживает несколько районов и считается одним из крупнейших в округе, перепрофилируют. Медицинский персонал переведут в больницу «Коммунарка».
Оборудование из ГКБ № 17 уже вывезли, а пациентов начали принимать в больнице № 31, рассказали врачи. Жители района сообщили, что такие перемены им будут неудобны, поскольку от Солнцева до «Коммунарки» - около девяти километров. Пациентам придется тратить примерно час на дорогу.
Муниципальный депутат Лефортово Самсон Шоладеми заявил, что в Департаменте здравоохранения Москвы информацию о перепрофилировании ГКБ № 17 опровергли.
Ранее москвичи встали на защиту Косинского парка. Активисты пожаловались на вырубку деревьев в зеленой зоне.