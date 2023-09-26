Жители Кургана начали собирать подписи против мэра за отсутствие ремонта на дороге

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«Приставы отправили дело мэра за неисполнение ремонта в следственный отдел СУ СКР по Кургану для возбуждения уголовного дела. Не стоим на месте», - сказал парламентарий.

Следователи получили обращение жителей Кургана по неисполнению решения суда о ремонтных работах на ответвлении 2-й Часовой улицы. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области.

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