Жители и гости Тувы встретили Новый год по лунному календарю
Жители и гости Тувы встретили первый день Нового года по лунному календарю. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.
Праздничные мероприятия прошли вблизи Кызыла.
«Тува славится своей культурой и красотой обычаев. Национальные праздники объединяют представителей разных народов и вероисповеданий», - отметил Ховалыг.
Отметить китайский Новый год 10 февраля пригласили жителей столицы. В Камергерском переулке торжественно открыли фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Гостей праздника ждут более 300 разных мероприятий, в том числе кулинарные шоу, мастер-классы и экскурсии.
Китайский Новый год, также известный как «Праздник весны», считается главным и самым продолжительным событием в КНР и других странах Восточной Азии. Он приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния.