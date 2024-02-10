Жители и гости Тувы встретили Новый год по лунному календарю

В последнее время конкуренция между Россией, Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Евросоюзом за трудовых мигрантов из СНГ обострилась. Об этом РБК сообщила директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.

Арабский мир, КНР и европейские страны стали привлекать больше мигрантов из центральноазиатских государств. Речь идет о Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане. Это обусловлено «весьма неплохими» условиями работы, отметила эксперт. В сложившихся реалиях Россия вынуждена бороться за мигрантов, особенно квалифицированных.

«[Мигрантам] нужно предложить нормальные условия труда, заработную плату, преференции от работодателя, например в виде полиса ДМС, и так далее», - заявила Храмова.

При этом география трудовой миграции в России может расшириться в скором времени. В первую очередь - за счет Вьетнама и африканских государств.

Эксперт по работе с иностранцами Вадим Коженов положительно оценил идею по обеспечению трудовых мигрантов жильем. По его словам, затраты на быстровозводимые конструкции окупятся за полтора года.