Жители Хабаровского края спасли двухмесячного амурского тигренка

Животное вышло на дорогу. Заметившая его женщина предположила, что тигренка сбила машина. На кадрах видно, как испуганный хищник, прихрамывая, старается скрыться за обочиной, но у него не получается.

«Ну как его не спасти!» - говорила на видео местная жительница.

Позднее появились «утренние» кадры, на которых двое мужчин заботливо помещают животное в грузовик, укрывают его найденными там теплыми вещами и одеялом.

Выяснилось, что неравнодушные люди доставили тигренка в Комсомольскую ветеринарную клинику.

Там ему сделали рентген, который показал перелом плечевой кости. Врачи уточнили, что животному примерно два-три месяца. На месте, где его обнаружили, не было следов тигрицы, так как метель замела дорогу.

Ранее сотрудники питомника львов «Земля прайда», расположенного под Клином, спасли семилетнюю пуму Бостон. Животное долгое время выступало в передвижном зоопарке. Его держали в тесной клетке и кормили одной курицей. После того как бизнес прогорел, хозяева пумы перестали заботиться о ней и довели до истощения.