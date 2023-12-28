28 декабря 2023, 11:01

Жители Челябинска начали самостоятельно расчищать дворы от снега

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Жители Челябинска пожаловались на работу коммунальных служб и самостоятельно стали убирать последствия мощного снегопада рядом со своими домами. Об этом сообщил «Царьград».

Проезды после метели засыпало снегом, поэтому некоторые горожане «вооружились» лопатами и начали расчищать дороги, чтобы выехать из двора на автомобиле. В Сети также появилось видео, как женщина в костюме снегурочки расчищает трамвайные пути от снега.

«В непролазной каше вязнут прохожие, а машинам выехать нет никакой возможности - водители буксуют, жгут сцепление и толкают авто друг друга по очереди», - указали в издании.

По информации СМИ, в некоторых районах города жители устраивают специальные акции по уборке снега. Челябинцы выходят на улицы большими группами и расчищают снег не только под колесами своих автомобилей, но и освобождают весь проезд.

Ранее на Урале прошел мощный снегопад. В Екатеринбурге он стал рекордным с 1917 года - за 26 декабря выпал 21 миллиметр осадков. Непогода затронула и Челябинск. Жителям мегаполиса пришлось столкнуться с 10-бальными пробками из-за метели.

Дороги Челябинск Машины Снегопад
28 декабря 2023, 09:03
Коснутся каждого. Какие законы вступят в силу в январе в России
Unsplash
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В 2023 году Госдума приняла 694 закона, 172 из которых — социально ориентированные. Ряд таких законов вступит в силу и с января 2024-го, сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 января МРОТ вырастет на 18,5% - до 19 242 рублей, что поможет увеличить реальные доходы людей. По словам Володина, зарплата вырастет примерно у пяти миллионов россиян.

«Кроме того, от величины МРОТ зависят размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других обязательных выплат социального страхования», - напомнил спикер парламента.

С начала года на 7,5% проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров.

Родителям, которые выйдут на работу до того, как ребенку исполнится полтора года, с 1 января продолжат предоставлять пособие по уходу за ним.

Механизм кредитных каникул для потребительских кредитов будет действовать на постоянной основе. Раньше обратиться за их предоставлением можно было до конца 2023 года и при условии заключения договора до 1 марта 2022-го.

С 1 января вступит в силу и новая редакция закона о занятости. Вводимые нормы систематизируют меры господдержки, учтут новые форматы работы, современные проблемы и вызовы.

Ряд выплат в России освободят от НДФЛ. Этот налог не станут взымать с денежных выплат к ордену «Родительская слава» и «Мать-героиня» Налогами не будут облагать гранты, премии, призы и подарки, полученные на региональных и местных конкурсах и соревнованиях.

Расширится перечень товаров для детей, на которые распространяется пониженная ставка НДС - 10%. В список войдут бутылочки, ванночки для купания, детские автокресла и так далее.

Социальные и страховые пенсии по потере кормильца и соцпенсия детям, оба родителя которых неизвестны, начнут выдавать в беззаявительном порядке.

Начиная с 1 января появится возможность вернуть в виде социальных налоговых вычетов до 19,5 тысячи рублей, за обучение ребенка - до 14 300. Можно будет вернуть и налоговый вычет за очное обучение мужа или жены. Норма распространится на доходы с 2024 года.

Помимо этого, россияне, заключившие договор долгосрочных сбережений в 2024–2026 годы и платящие не менее двух тысяч рублей взносов в год, получат от государства дополнительную финансовую поддержку на три года. Срок могут продлить по решению правительства.

В 2023 году Госдума приняла 694 закона, 172 из которых - социально ориентированные. Ряд таких законов вступит в силу и с января 2024-го, сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законы Госдума РФ
28 декабря 2023, 08:36
Ветеринары рассказали, почему амурский тигр мог растерзать собак
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Ветеринары нашли у амурского тигра, нападавшего на собак в Приморье, старую огнестрельную рану. Об этом рассказали в центре «Амурский тигр».

Тигра поймали в Черниговском районе Приморья. По словам ветеринаров, животное стало агрессивным из-за человека. У тигра нашли застарелое огнестрельное ранение.

«Обнаружить то, что не нашли сразу после отлова, удалось из-за начавшегося воспалительного процесса и благодаря новому оборудованию, приобретенному центром реабилитации», - уточнили в центре.

Предположительно, пуля попала в верхнюю часть левой лопатки, после чего вышла через переднюю левую лапу. Как уточнили ветеринары, тигр находится в крайне тяжелом состоянии. Из-за огнестрельного ранения животного возбудят уголовное дело, добавили в центре.

В середине декабря в Приамурье тигр растерзал двух собак , одну из которых утащил в лес. Работники регионального управления по охране животного мира установили фотоловушки. Но сразу тигра не удалось найти.

Уголовное дело Приморье Собаки Животные
28 декабря 2023, 07:46
Лидеров стран пригласят в Москву на празднование 80-летия Победы
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В Россию на празднование 80-летия Великой Победы в 2025 году приедут представители других стран. Приглашения от имени президента направят их лидерам и премьер-министрам, сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин в интервью «Известиям».

«Очевидно, что в юбилейных торжествах 9 мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации. <…> Ожидаем прибытия в Москву и почетных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран», - сказал он.

Приглашения президента России, по словам Сергея Вершинина, получат лидеры стран, руководители правительств и международных организаций. Он заявил, что именно сейчас, на фоне новой волны экстремизма, спекуляций, угрозы повышения конфликтности и возрождения проявлений нацизма, важно помнить уроки истории.

Подготовку к торжествам 2025 года уже начали. Президент России Владимир Путин подписал указ о разработке плана мероприятий. Координировать эту работу он поручил организационному комитету «Победа».

День Победы 9 мая Дипломатия ВОВ Международные отношения МИД РФ
28 декабря 2023, 05:57
Вице-премьер рассказал, когда стабилизируются цены на яйца
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Недостатка яиц в России нет и не будет, рынок обеспечен этими продуктами «более чем полностью», а стоимость стабилизируют после Нового года. Об это заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в беседе с РИА «Новости».

«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», - заявила она.

По словам вице-премьера, цены на яйца вернутся к привычному показателю после спада «предновогодней волны». Сейчас среди покупателей есть ажиотаж, сравнимый с выросшим спросом на гречку и сахар во время пандемии. Также в этом году случились вспышки птичьего гриппа, поэтому производство этих продуктов снизилось на 700 миллионов штук.

Ранее гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков заявил, что цены на яйца упадут примерно в середине января 2024 года. Эксперт отметил, что сейчас увеличили объем поставок из зарубежных стран, что повлияет на снижение стоимости.

Магазины Деньги Продукты

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