15 марта 2024, 05:01

Жители Бурятии приехали на выборы на лошадях

РИА «Новости»
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В бурятском селе Улентуй Закаменского района избиратели приехали на участок для голосования в национальных костюмах верхом на лошадях. Об этом сообщил медиацентр общественного наблюдения за выборами в республике в своем Telegram-канале.

Медиацентр опубликовал видео яркого голосования с национальным колоритом. На кадрах видно, что национальные костюмы надели не только избиратели, но и члены избирательной комиссии.

«В Закаменском районе с самого утра жители улуса Улентуй на УИК № 215 приехали на лошадях и в национальных костюмах», - сказано в подписи к ролику.

Избирательный участок находится общеобразовательной школе, расположенной в центре села.

Ранее стало известно, что на Сахалине старейшие жители региона самостоятельно пришли на избирательные участки. Проголосовать успели жители села Новое в возрасте 92 и 93 лет.

Выборы президента РФ Бурятия Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 04:09
Старейшие жители Сахалина сами пришли на участок для голосования
РИА «Новости»
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Старейшие жители села Новое на Сахалине пришли на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента России. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.

Сначала на участок для голосования пришла 92-летняя Пелагия Филиппова. В избиркоме рассказали, что пенсионерке предлагали проголосовать на дому, но она «проявила свою гражданскую позицию и самостоятельно пришла для голосования на участок».

Затем на тот же участок пришел 93-летний Николай Дунаев.

«Сначала он планировал голосовать на дому, однако в этот важный и ответственный для всей страны день принял решение лично посетить избирательный участок и отдать свой голос», - сообщили в избиркоме.

Представители избирательной комиссии добавили, что внимательно относятся к избирателям старшего возраста и всегда готовы прибыть к ним для голосования на дому.

Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Избирательные участки уже открылись на Колыме, Сахалине и Курилах , в Забайкалье, Якутии, Приамурье , Иркутской области и Бурятии.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 02:29
Выборы президента начались в Якутии, Забайкалье и Приамурье
РИА «Новости»
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Избирательные участки на выборах президента России открыли в Амурской области, Республике Якутия и Забайкальском крае. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным избиркома, в Приамурье заработали 706 избирательных участков. Большинство из них открыли свои двери в 08:00 по местному времени. Пять УИК начали принимать избирателей на два часа раньше в аэропорту Благовещенска.

Системами видеонаблюдения оборудовали 258 самых крупных участков Амурской области. Фиксировать процесс не будут только на УИК, расположенных в медучреждениях, СИЗО или в местах голосования военнослужащих.

В Забайкальском крае открылись 863 избирательных участка. В 13 уже завершили работу - здесь проходило досрочное голосование.

Ранее участки для голосования заработали на Камчатке и Чукотке. Президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта.

Якутия Россия Выборы президента РФ Выборы
15 марта 2024, 02:09
Большинство россиян признались, что учатся готовить по роликам из соцсетей
Freepik
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Большинство россиян учились готовить и развивали свои кулинарные навыки с помощью контента из социальных сетей. Об этом сообщили в исследовании, проведенном «Одноклассниками» и Lady Mail.ru (проект технологической компании VK).

В опросе участвовали около трех тысяч пользователей по всей стране.

Выяснилось, что 60% респондентов смотрели обучающие видео и читали пошаговые инструкции в тематических группах, у блогеров или в ленте с публикациями друзей. Еще 38% опрошенных признались, что их научили готовить родственники и друзья.

Что касается новых рецептов, то в соцсетях их искали 54% респондентов, экспериментировали - 22%, пользовались книгами рецептов - 18%, а 6% опрошенных вообще новинки не готовили.

В ходе исследования выяснилось, что россияне предпочитают готовить на завтрак. Больше половины опрошенных себя не утруждают и едят такие простые блюда, как яичница-глазунья или хлопья. Завтрак пропускают 13% респондентов, а 6% утренний прием пищи получают вне дома.

В исследовании также отметили, что пользователей ОК больше интересует контент с рецептами оладьев, блинов, блюд из яиц. Кроме того, кулинария оказалась одной из самых популярных тем в ОК и сервисе «Увлечения».

Исследования Еда Опросы Соцсети Россия
15 марта 2024, 00:34
Первые избиратели пришли на участки для голосования на Колыме, Сахалине и Курилах
РИА «Новости»
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Первые избирательные участники открылись в Магаданской области в 08:00 по московскому времени. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель облизбиркома Николай Жуков.

«Ровно в 08:00 открылись все 86 избирательных участков. В регионе зарегистрированы 97 тысяч 255 избирателей. На участках работают около 300 общественных наблюдателей, прошедших необходимое обучение», - уточнил он.

По словам Жукова, уже досрочно проголосовали больше 10 тысяч человек. В их числе моряки, оленеводы, золотодобытчики, работники маяков и метеостанций, многие из которых работают в регионе вахтовым методом.

На Сахалине открылись 276 избирательных участков, а на Курилах - 14. Кроме того, работают девять временных в СИЗО, аэропорту и в больницах, рассказала председатель избиркома Сахалинской области Виктория Черкасова.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что уже проголосовал в электронном формате в первый день выборов, опередив глав других регионов России.

Россия Выборы президента РФ Курильские острова

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