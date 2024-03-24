Жители Бронниц почтили минутой молчания память жертв теракта в Crocus City Hall

Акция Скорби состоялась на площади на Тимофеева. Памятный мемориал оборудовали на Вечном огне. Собравшиеся люди возложили красные гвоздики и белые розы, а рядом поставили мягкие игрушки.

У самого здания Crocus City Hall также обустроили мемориал в память о жертвах теракта. Люди принесли туда огромное количество цветов и детских игрушек.

Акция памяти проходит и за пределами России. В частности, жители Сербии во время митинга в честь 25-й годовщины бомбардировок Югославии самолетами НАТО почтили минутой молчания память жертв теракта в Подмосковье.