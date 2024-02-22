Жители Авдеевки начали подавать документы на получение российских паспортов

Один из преподавателей Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса прилюдно унижает студентов, рассказал юрист Сергей Барсуков в интервью «360». По его словам, одну девушку педагог отшлепал ремнем, а вторую заставил стоять на коленях в углу на глазах у одногруппников. При этом, как стало известно Барсукову, мужчина не только любит поиздеваться над детьми, но и вымогает у них подарки.

Вечером 19 февраля юристу позвонили родители одной из студенток учебного заведения и пожаловались, что преподаватель на занятиях наказывает их дочь. На следующий день он встретился с ними, ему показали видео, которые засняли одногруппники пострадавшей. Запись оказалась в распоряжении «360».

«Посмотрел на видео, с первого раза не понял. Думал, что это шутка, приколы. Но начал анализировать ситуацию, пришел к выводу, что это абсолютно не шутка, а маниакальное поведение этого преподавателя. Прилюдно ставить в угол студента, особенно девушку, я считаю, это кощунство, унижение человеческого достоинства», - заявил Барсуков.

У студентки есть проблемы со здоровьем, рассказал юрист. За пару дней до этого она получила травму колена, о чем сказала педагогу. Есть и медицинские документы, подтверждающие это, сейчас они находятся в материалах проверки, которую начал местный Следком.

«Более того, всплыли доказательства того, что педагог, помимо унижений, вымогал у ребят деньги на подарки и конкретно подарки требовал, чтобы они ему покупали. Я тоже сначала удивился <…> В моем распоряжении имеется переписка между одним из студентов и преподавателем», - поделился собеседник «360».

Полицейский-вымогатель? Юрист отметил, что тот самый учитель, который наказывает несовершеннолетних, еще и действующий полицейский. В техникуме он преподает уже несколько лет. В скриншоте переписки, который есть у Барсукова, преподаватель заявляет студентам, что скоро у него день рождения, а также профессиональный праздник - День полиции. И он ждет от своих учеников подарки, причем не один, а минимум два. На жалобы студентов, что у них нет денег - грозится устроить «прожарку». Мужчина позже сам прислал в чат, что нужны компьютерные диски.

«Ребята ему покупают на один из праздников компьютерный диск стоимостью 2,5 тысячи рублей. Имеется кассовый чек на руках. Эта переписка содержательная, не очень приятная», - рассказал Барсуков.

Юрист добавил, что правовую оценку происходящему в техникуме дадут следователи.

«Но в любом случае признаки уголовного деяния я здесь вижу. Но если коллеги из следственных органов здесь это не увидят, мы идем в суд, подаем гражданские иски, требуем компенсацию морального вреда. Потому что ребенок, а извините, 17 лет - это все-таки подросток, еще несформированная личность, унижать, на колени ставить, а другую девочку и вовсе шлепать ремнем прилюдно - это ниже некуда. Это педофилией попахивает», - подчеркнул он.

Юрист предположил, что преподаватель в детстве мог получить какую-то психологическую травму, поэтому сейчас издевается над теми, кто слабее и младше его. Но это непозволительно, подчеркнул он.

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