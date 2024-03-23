Жителей Воронежа призвали не ходить на концерты и в театры

«Жителям Воронежской области рекомендовано сохранять бдительность, воздержаться от продолжительного посещения мест массового скопления людей», - написал он.

Сообщение Гусев опубликовал после теракта в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске. Он добавил, что из-за трагедии в выходные, 23 и 24 марта, в Воронежской области отменили все массовые мероприятия.

«В том числе не состоятся концерты и театральные показы, спортивные состязания. Будет ограничена деятельность ночных клубов», - отметил он.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». В концертный зал ворвалась вооруженная группа боевиков: террористы расстреливали людей в упор и разбрасывали зажигательные шашки. В здании вспыхнул пожар - «360» публиковал жуткие кадры.

Погибли более 60 человек, но число жертв растет. Ранее МЧС опубликовало список госпитализированных после теракта в Crocus City Hall. Неравнодушные жители Подмосковья массово идут ставать кровь, чтобы помочь раненым. За первый час работы центры Московской области приняли более 600 доноров.