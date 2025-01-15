15 января 2025, 09:18

Жителей Урала, Дальнего Востока и Сибири ждут очень сильные морозы

Unsplash
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В ближайшее время в регионы Урала, Дальнего Востока и Сибири придут сильные морозы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холодный воздух в тылу антициклона обусловливает аномалии температуры в Ямало-Ненецком автономном округе, значения на 5-8 градусов ниже нормы будут наблюдаться с 16 по 19 января, показатель опустится до 33-36 градусов мороза», - отметил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что на Таймыре и на севере Красноярского края температура достигнет -42…-49 и -41…-46 градусов соответственно.

Крещенские морозы придут на юг Якутии 18–19 января. Столбики термометров опустятся до -48…-49 градусов, что ниже нормы на 7-9 градусов. На Чукотке и в Магаданской области в ближайшие два дня будет -44…-48 градусов.

Синоптик добавил, что даже на омываемой со всех сторон морем и океаном Камчатке температурные значения будут ниже нормы на 5-9 градусов и составят -35…-39 градусов.

Вильфанд ранее заявил, что февраль в Москве и Подмосковье будет теплым, однако не исключил понижение температуры до -10…-15 градусов.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд
15 января 2025, 09:42
Зарплата до 800 тысяч рублей. Россиянам рассказали о самой высокооплачиваемой профессии
РИА «Новости»
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Самой высокооплачиваемой в России стала должность технического директора в производственной компании. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», которое оказалось в распоряжении у Lenta.ru.

Успешному кандидату на эту позицию работодатель предложит ежемесячный оклад до 800 тысяч рублей. Соискатель будет руководить техническим департаментом, отделами разработок и программного обеспечения.

Второе местов в топе заняла вакансия генерального директора российского производителя газораспределительных систем. На этой должности будут платить до 700 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает вакансия начальника отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями с зарплатой до 630 тысяч рублей.

Ранее член Национального союза кадровиков Ирина Лялина рассказала, что на рынке труда востребованы люди, владеющие навыками работы с искусственным интеллектом.

Работа Зарплаты
15 января 2025, 02:41
Уникальная беспохмельная водка появилась в России
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Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ) разработал рецепт водки на основе лимонника китайского, который снизил остроту похмельного синдрома. Об этом сообщили на сайте центра.

«Показатель синдрома отмены этанола после введения тестируемых напитков для контрольной рецептуры составил 9,4 балла, для обновленной рецептуры - четыре балла, то есть отмечено снижение на 57%», - заявили в центре.

На начальном этапе ученые разработали 20 различных вариантов и провели 17 дегустаций, чтобы выявить лучшие из них.

Токсикологические испытания финальных образцов водки заняли два месяца. Наилучшим составом признали тот, который содержал комплексную природную добавку с лимонником китайским.

Технологическую карту по разработанной инновационной рецептуре утвердили и передали производителю водки. В центре уточнили, что запуск продукта с новой рецептурой начались уже в декабре 2024 года.

Ранее международные исследователи выяснили, что регулярное употребление алкоголя увеличивает риск развития колоректального рака на 15%.

Алкоголь Ученые Россия
15 января 2025, 02:19
Святая вода. Священник рассказал, кому ее нельзя пить
РИА «Новости»
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Святая вода всегда присутствовала в жизни православного человека, сопровождая его с момента крещения и до упокоения, но при этом не всем людям разрешено ее пить. Об этом Пятому каналу рассказал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

По его словам, принесенную из храма воду можно пить на постоянной основе, употреблять натощак каждый день с утра или на ночь, но не нужно держать ее месяцами или даже годами. Это неправильно.

Священник добавил, что святую воду можно не только пить. Ею можно обтирать лицо, мазать больные места на теле, окроплять жилище, пищу, машину, саженцы растений и домашний скот.

При этом существует и запреты. Савченко пояснил, что есть четыре категории людей, кому нельзя пить святую воду. Это некрещеные люди, грешники, люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, а также сытые. Кроме того, под запретом ее употребление во время эзотерических или колдовских ритуалов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что современные христиане смогут попасть в Царство Божие , если ответят взаимностью на любовь Господа.

Священники РПЦ Православие Правила Запреты Россия Интервью
15 января 2025, 00:12
Испачканный в мазуте лебедь исполнил мечту волонтера из Анапы
Freepik
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Волонтер из Анапы Лариса Шульц-Попова всю жизнь хотела обнять лебедя. Мечта девушки сбылась, когда она отмывала птиц от мазута, разлившегося после крушения танкеров в Черном море, сообщило РИА «Новости».

В интервью Лариса рассказала, что стала помогать спасать птиц в центре «Аристей» в первые дни после ЧП. По ее словам, она носила пострадавших пернатых к себе домой, где мыла их.

По словам волонтера, у нее была мечта - «пообниматься с лебедем и дельфином». В один из дней в «Аристей» привезли лебедя с мазутой на грудке.

«Я его держала, так как он на меня не шипел, ну и вот такие получила обнимашки. При встрече он сразу выбрал меня, лег на плечо, я плакала, целовала его», - рассказала собеседница агентства.

После того, как лебедя отмыли, накормили и отпустили отдыхать на ферме, он улетел.

Глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что у берегов Крыма из-за разлива мазута погибли три дельфина. Сейчас в регионе активно спасают морских птиц, испачкавшихся в нефтепродуктах.

Черное море Волонтеры Крым Птицы Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе

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