Жителей Тюменской области предупредили о большом паводке

«Два-три дня - на первых населенных пунктах, которые на границе с Казахстаном находятся. А дальше - по течению», - указал он.

По словам Моора, на территориях от Казанки до Ишима паводок ждут примерно через четыре-пять дней. Далее вода может добраться до следующего населенного пункта - Абатского. Глава региона добавил, что находящиеся ниже по течению реки муниципалитеты имеют гораздо больший запас времени.

Ранее губернатор Тюменской области допустил прорыв дамбы во время паводка.

Тем временем в Оренбургской области ситуация с паводками улучшается, сообщили «Известия». Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в регионе большое количество домохозяйств уже освободились «из водного плена».

Жительница Оренбурга рассказала «360», что уровень воды в городе начинает спадать.