08 ноября 2023, 16:42

Жителей столицы пригласили на курсы искусствоведения «Московского долголетия»

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

В рамках проекта «Московское долголетие» открылось более 200 групп по искусствоведению. Об этом сообщил столичный департамент труда и социальной защиты населения.

Занятия разработали для людей, которые стремятся расширить свой кругозор и узнать больше о различных стилях и формах изобразительного искусства. Некоторые из классов стали проводить в столичных музеях. Например, в Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени участники смогут изучить искусство и историю XVIII–XIX веков.

«Слушатели старшего поколения - одни из самых увлеченных, они всегда задают много вопросов, интересуются книгами, которые можно дополнительно прочитать по той или иной теме», - отметил методист Музея В. А. Тропинина Александр Погодин.

Участники курсов по искусствоведению смогут посещать выставки и знакомиться с работами известных авторов. Они также поймут, как искусство влияло на исторические и культурные события. Занятия будут проводить специалисты в области искусства и истории и преподаватели вузов.

Музеи Активное долголетие Москва 2023
08 ноября 2023, 16:58
«Так и до названия страны дойти можно». Переименовывать города без согласия россиян предложили запретить
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России предложили запретить переименование населенных пунктов без желания местных жителей. Инициативу выдвинул депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с «360».

Ранее Колунов рассказал, что законопроекты, разрешающие финансирование строительства частных домов через эскроу-счета, внесли в Госдуму для безопаности жителей от недобросовестных подрядчиков.

Он подчеркнул, что у каждого населенного пункта есть своя история, которая повлияла на название: какие-то возникли от фамилий основателей, другие - от сочетания языков местного населения.

«Справедливо будет запретить переименование населенных пунктов каким-либо способом, отличным от волеизъявления местных жителей», - отметил автор инициативы.

По словам Колунова, только проживающие на территории люди могут понять, нужно ли что-то менять. Решение о смене названия должно идти, прежде всего, от них самих.

Депутаты Россия
08 ноября 2023, 16:01
Посетитель выставки «Россия» выиграл каникулы в Санкт-Петербурге
Читайте нас в: Google Новости
Юбилейный 500-тысячный посетитель выставки-форума «Россия» получил в качестве приза двухдневную поездку в Санкт-Петербург вместе с семьей. Об этом сообщила пресс-служба организаторов форума.

Приз достался семилетнему мальчику, который приехал на форум из Ростова-на-Дону вместе со своей матерью. Вручение приза прошло в павильоне № 75 ВДНХ в Москве на стенде Санкт-Петербурга.

«Для нас это неожиданный восторг. Это мечта для нас, мы хотели следующим летом или зимой поехать в Петербург. С этим городом у нас нежные и романтичные ассоциации. Хотим увидеть все, но самое очаровательное - разведение мостов», - поделилась впечатлениями мать ребенка Татьяна.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на ВДНХ, она продолжит работу до 12 апреля. В ней приняли участие 89 регионов страны, 20 общественных организаций и корпораций.

Подробную информацию о проведении мероприятий можно узнать на официальном сайте форума.

Санкт-Петербург Выставка-форум «Россия»
08 ноября 2023, 15:39
Компания Carlsberg потребовала от России компенсации за «Балтику»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Датская пивоваренная компания Carlsberg обвинила российские власти в срыве сделки по продаже завода «Балтика» в Санкт-Петербурге. Фирма подчеркнула, что готова урегулировать вопрос по соглашению сторон или обратиться в международный третейский суд. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Интерфакс».

Агентство напомнило, что датская компания объявила о сворачивании бизнеса в России в марте 2022 года. Летом фирма сообщила, что начала процедуру продажи своего главного актива - завода «Балтика». Но ни сумму сделки, ни покупателя так и не раскрыли.

Но закрыть соглашение не удалось. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому предприятие передали во временное управление Росимущества.

Знакомый с ситуацией источник сообщил агентству, что покупателем «Балтики» выступала группа компаний «Арнест», уже ставшая владельцем пивоваренного концерна Heineken. По его словам, новый контракт, даже с учетом дисконта в 50%, составлял более 71 миллиарда рублей. Но покупатель расторг рамочное соглашение из-за передачи производства Росимуществу.

Собеседник уточнил, что требовать компенсации из-за сорванной сделки датская компания начала еще в начале августа. Минфин направил ответ, что передача предприятия во внешнее управление прошла по действующему законодательству, поэтому оснований для выплаты компенсаций нет.

Еще один неназванный собеседник пояснил, что в 13 октября Carlsberg направил новое письмо в правительство России, в котором заявил о нарушении международных соглашений, в числе включили договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией 1993 и 1995 годов, а также такой же советский договор с ФРГ 1989 года.

Фирма предложила урегулировать ситуацию переговорами в течение полугода. В противном случае компания пообещала добиваться компенсации через суд. Официальных комментариев от профильных министерств агентство пока не получило.

Между тем Carlsberg уже сделал первый шаг и начал процесс расторжения лицензионных соглашений с «Балтикой». Цель - запретить производство в России пива под брендами датской фирмы. Срок действующих лицензий закончится 1 апреля 2024 года. «Балтика» уже обратилась в Арбитражный суд для оспаривания этого решения. Но заседание пройдет только на следующей неделе.

Дания Суд Россия Бизнес
08 ноября 2023, 15:21
Птенец редкой породы журавля родился в Московском зоопарке
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Московском зоопарке на свет появился птенец редкой породы журавля Стэнли. Он уже окреп и прогуливается по вольеру вместе с мамой Анжелой и папой Раймоном, сообщили в Telegram-канале учреждения.

В администрации зоопарка рассказали, что, хоть птенец и подрос, но отец до сих пор не спускает с него глаз. Когда он замечает кого-то из посетителей, сразу закрывает собой детеныша.

Самка журавля отложила яйцо летом. Большую часть времени она насиживала его, а самец охранял семейство. Когда самке нужно было отойти для того, чтобы поесть, папа подменял ее на гнезде.

Известно, что родители познакомились прошлой осенью. Сначала они общались через ограждение, а затем съехались в один вольер.

Но это не единственный новорожденный Московского зоопарка. В конце августа у пары панд Жуи и Диндин на свет появился малыш. Сейчас он начал видеть предметы и слышать.

Птицы Зоопарки Москва 2023

Новости по теме