Жителей столицы пригласили на курсы искусствоведения «Московского долголетия»

Занятия разработали для людей, которые стремятся расширить свой кругозор и узнать больше о различных стилях и формах изобразительного искусства. Некоторые из классов стали проводить в столичных музеях. Например, в Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени участники смогут изучить искусство и историю XVIII–XIX веков.

«Слушатели старшего поколения - одни из самых увлеченных, они всегда задают много вопросов, интересуются книгами, которые можно дополнительно прочитать по той или иной теме», - отметил методист Музея В. А. Тропинина Александр Погодин.

Участники курсов по искусствоведению смогут посещать выставки и знакомиться с работами известных авторов. Они также поймут, как искусство влияло на исторические и культурные события. Занятия будут проводить специалисты в области искусства и истории и преподаватели вузов.