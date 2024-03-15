Жителей Севастополя предупредили о громких звуках в городе

«Сейчас военные проводят учебные стрельбы в районе мыса Херсонес, в том числе из ручных гранатометов. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города», - уточнил глава города.

По словам Развожаева, сейчас в Севастополе все спокойно. Он также уточнил, что расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) проведут тренировки в районе Северного и Южного молов и в Стрелецкой бухте.

В конце прошлой недели в Севастополе прошли аналогичные учения. Город является главной базой Черноморского флота, поэтому периодически подвергается атакам украинских ракет или беспилотников. Их сбивают дежурные средства противовоздушной обороны РФ.

В начале марта в Севастополе объявляли воздушную тревогу , так как военные вели работу по уничтожению воздушных целей.

В конце января российские военные ликвидировали 20 ракет ВСУ , три из которых сбили над Крымом, остальные 17 - над акваторией Черного моря.