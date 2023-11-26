26 ноября 2023, 19:45

Жителей поселка отрезало от Керчи из-за размытых дорог

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В поселке Героевское около 40 домов отрезало от города из-за размытых дорог. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков, слова которого привели в Telegram-канале правительства республики Крым.

Брусаков отметил, что сейчас на месте работают сотрудники МЧС - они занимаются укреплением, чтобы не допустить прорыва воды. Также в Керчи зафиксировали случаи поваленных деревьев, при этом «в городе есть свет, газ, тепло и вода», - добавил Брусаков.

Ранее администрация Евпатории начала эвакуацию жителей пяти затопленных домов на Симферопольской улице. По данным властей, 15 человек разместят в пансионатах и санаториях.

Глава региона Сергей Аксенов отметил, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму создали оперативный штаб. Все службы привели в состояние повышенной готовности, в республике объявили штормовое предупреждение.

Крым Шторм Погода
26 ноября 2023, 21:23
Новосибирский зоопарк показал трогательное видео ко Дню матери
Телеканал «360»
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Сотрудники Новосибирского зоопарка сняли на видео детенышей с их мамами и смонтировали ролик ко Дню матери, который отмечают в России 26 ноября. Запись опубликовали во «ВКонтакте».

На видео попали кадры с манулами, ленивцам, медоедами, лемурами и белыми медведями, которые обитают в зоопарке. На видео также показали сотрудниц зоосада, которые помогают животным в выкармливании.

Всего в зоопарке Новосибирска проживают более 790 видов животных. Каждая мама заботится о своих малышах по-разному. Некоторые прячут своих детенышей в уединенном месте, пока они не подрастут, другие носят их на себе в течение нескольких месяцев.

Московский зоопарк продолжает активно рассказывать о жизни детеныша панды, которому недавно исполнилось два месяца. Она уже лучше держит голову. Имя ей выберут на сотый день после рождения. Для этого привлекут помощь москвичей , сотрудников китайского посольства и работники центра по размножению.

Видео Животные Зоопарки
26 ноября 2023, 20:38
Власти Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды
РИА «Новости»
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Понедельник, 27 ноября, в Севастополе объявили нерабочим днем для работников социальной сферы, детских садов и школ. В прежнем режиме будут работать больницы и оперативные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Работодателям и вузам рекомендовали принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников. Для тех родителей, кому нужно будет выйти на работу, везде будут работать дежурные группы», - указал он.

Губернатор предупредил о сбоях общественного транспорта в Севастополе. Специалисты зафиксировали около 30 нарушений на линиях наружного освещения и сетях электроснабжения. Для устранения повреждений в городе задействовали 15 рабочих бригад, восемь единиц техники и 40 специалистов.

По словам губернатора, метеорологи прогнозируют, что шторм стихнет к середине ночи Ранее администрация Евпатории эвакуировала жителей пяти затопленных домов на Симферопольской улице. По данным властей, 15 человек разместили в пансионатах и санаториях.

Крым Шторм Погода Севастополь
26 ноября 2023, 20:17
ВИЧ-инфекцию обнаружили у трех подростков в Тюмени
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Более 800 жителей Тюменской области, включая трех подростков, сдали положительный тест на ВИЧ-инфекцию в 2023 году. Об этом 72.RU сообщили представители регионального Роспотребнадзора.

«За девять месяцев выявили 818 ВИЧ-инфицированных больных, из них трое - подростки. Наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Тюмени, Тюменском районе и в Ишиме», - отметили в ведомстве.

При этом наблюдалось снижение распространения ВИЧ-инфекции на 5,2%, по сравнению с 2022 годом. По данным ведомства, в прошлом году заболеваемость снизилась на 4,9% - медики зарегистрировали 1051 новый случай. В Роспотребнадзоре напомнили, что чаще всего заболевание передается половым путем (84,6%).

Более двух миллионов жителей Подмосковья прошли бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала 2023 года. По данным регионального Минздрава, это на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тюмень ВИЧ Медицина
26 ноября 2023, 20:04
Матвиенко попросила сенаторов четко разграничивать личное мнение и позицию Совфеда
РИА «Новости»
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Сенаторы во время публичных заявлений обязаны четко разграничивать личное мнение и позицию представителя Совета Федерации. К такому выводу пришла спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко на заседании, сообщил РИА «Новости» источник.

Недавно с соцсетях разгорелось обсуждение высказываний сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой, которая заявила, что женщинам нужен ориентир на создание семьи, а не получение высшего образования.

Сама законодатель не стала давать СМИ комментарии на эту тему, но пояснила в личном Telegram-канале, что не поддерживает гонку за карьерой и образованием, если на кону стоит «семейное и человеческое счастье».

Однако Матвиенко на очередном собрании Совфеда попросила сенаторов впредь четко разделять личное мнение и позицию законодателей.

«Председатель Совета Федерации сказала: если вы высказываете свое личное мнение - говорите об этом, но уточняйте, что это вы говорите лично, а не как сенатор», - указал источник.

По словам Матвиенко, ситуация с Павловой бросает тень на Совет Федерации, который не разделяет ее позицию.

Ранее депутат Госдумы Ольга Пилипенко раскритиковала слова сенатора от Челябинской области о необходимости ориентировать женщин на создание семьи, не уделяя должного внимания их образованию.

Совет Федерации РФ Россия Валентина Матвиенко

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