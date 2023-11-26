Жителей поселка отрезало от Керчи из-за размытых дорог

Брусаков отметил, что сейчас на месте работают сотрудники МЧС - они занимаются укреплением, чтобы не допустить прорыва воды. Также в Керчи зафиксировали случаи поваленных деревьев, при этом «в городе есть свет, газ, тепло и вода», - добавил Брусаков.

Ранее администрация Евпатории начала эвакуацию жителей пяти затопленных домов на Симферопольской улице. По данным властей, 15 человек разместят в пансионатах и санаториях.

Глава региона Сергей Аксенов отметил, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму создали оперативный штаб. Все службы привели в состояние повышенной готовности, в республике объявили штормовое предупреждение.