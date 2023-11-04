Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в тренировке системы ДЭГ

Тренировка позволит на примере понять, что такое процедура ДЭГ. Все будет в точности как на настоящих выборах, только данные - тестовые.

Для того, чтобы поучаствовать в тестировании дистанционного электронного голосования, необходимо до 13 ноября подать заявление на портале госуслуг. В личный кабинет пользователя придет ответ. Статус «Учтено» означает, что избирателя допустили к тренировке.

Пробное онлайн-голосование пройдет с 08:00 15 ноября до 20:00 17 ноября. В регионах России его проведут по местному времени. Как и во время настоящих выборов, участнику нужно в удобное для него время авторизоваться на портале ДЭГ, а затем проголосовать в электронном тестовом бюллетене.

Система уже отлично себя зарекомендовала : выдержала атаки хакеров и позволила россиянам голосовать даже в больнице, на даче или в кафе. Нареканий к ДЭГ не было.

Во время выборов-2023 дистанционное электронное голосование проходило в 25 регионах страны, в 18 из них - впервые. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что доступ к дистанционному электронному голосованию через несколько лет будут иметь практически все регионы России.