04 ноября 2023, 11:29

Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в тренировке системы ДЭГ

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Общероссийская тренировка системы ДЭГ пройдет с 15 по 17 ноября. Поучаствовать в тестировании сервиса могут все россияне, за исключением москвичей. Жителей Подмосковья также пригласили проверить, как проходит онлайн-голосование.

Тренировка позволит на примере понять, что такое процедура ДЭГ. Все будет в точности как на настоящих выборах, только данные - тестовые.

Для того, чтобы поучаствовать в тестировании дистанционного электронного голосования, необходимо до 13 ноября подать заявление на портале госуслуг. В личный кабинет пользователя придет ответ. Статус «Учтено» означает, что избирателя допустили к тренировке.

Пробное онлайн-голосование пройдет с 08:00 15 ноября до 20:00 17 ноября. В регионах России его проведут по местному времени. Как и во время настоящих выборов, участнику нужно в удобное для него время авторизоваться на портале ДЭГ, а затем проголосовать в электронном тестовом бюллетене.

Система уже отлично себя зарекомендовала : выдержала атаки хакеров и позволила россиянам голосовать даже в больнице, на даче или в кафе. Нареканий к ДЭГ не было.

Во время выборов-2023 дистанционное электронное голосование проходило в 25 регионах страны, в 18 из них - впервые. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что доступ к дистанционному электронному голосованию через несколько лет будут иметь практически все регионы России.

Россия Выборы ДЭГ-2023
04 ноября 2023, 10:31
«Будут очень крутые активности». Стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» попал на видео
РИА «Новости»
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Приближается открытие масштабной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, на которой посетителям продемонстрируют достижения страны в разных отраслях экономики. Корреспондент «360» Александр Молочко побывал у стенда Московской области и показал его на видео.

«Дорогие друзья, всем привет, Молочко на связи, и я уже на стенде Московской области на форуме „Россия“. Мы здесь все ждем, сегодня будут очень крутые активности», - отметил он.

Молочко продемонстрировал впечатляющую интерактивную платформу, с помощью которой организаторы представят достижения Подмосковья.

«Можно вот так приоткрыть дверцу и сделать шаг в Подмосковье. Мы оказываемся сразу же в будущем. Поэтому приходите, здесь очень-очень круто, мы вас ждем», - добавил корреспондент.

Выставка откроется сегодня и продлится до 12 апреля.

Ее планирует посетить президент России Владимир Путин. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на мероприятии можно увидеть полет мысли и технологическое исполнение. Он также назвал выставку рассказом о России по-новому.

Москва 2023 ВДНХ
04 ноября 2023, 10:09
Сайты выставки-форума «Россия» подверглись хакерской атаке с Украины и Запада
РИА «Новости»
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Хакеры совершили массированную атаку на сайты международной выставки-форума «Россия» с территорий Украины и недружественных западных стран. Злоумышленники нарушили работу шести порталов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу дирекции мероприятия.

«Сайты <…> подверглись массированной хакерской атаке <…> Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран», - говорится в заявлении.

По мнению дирекции выставки, атака лишь подчеркивает «грандиозность и огромное консолидирующее значение» выставки, а также ее международный статус. Неуклюжая попытка помешать россиянам узнать о достижениях страны в разных областях экономики обречена на провал.

Масштабная выставка откроется на ВДНХ уже сегодня, 4 ноября, и будет работать до 12 апреля. Вероятнее всего, ее посетит президент Владимир Путин.

Выставки Москва 2023 ВДНХ
04 ноября 2023, 09:22
Медведев напомнил о единстве и вековой мудрости народа России
РИА «Новости»
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Основой российского государства всегда были уважение разных народов и конфессий, а также сплоченность перед лицом общего врага. О этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он поздравил россиян с Днем народного единства и напомнил, что у страны во все времена было много врагов. Несмотря на это, народ России всегда давал отпор недоброжелателям.

«Враги на протяжении столетий нападали на нас, пытаясь уничтожить российскую государственность изнутри и снаружи», - отметил Медведев.

По словам зампреда Совбеза, Россия не позволяла разорвать страну благодаря вековой мудрости ее народа.

«Только вековая мудрость наших людей - православных, мусульман, иудеев и буддистов - не позволяла, не позволяет и не позволит злу воцариться на нашей земле. Так победим!» - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин в преддверии праздника напомнил об истории страны и временах Александра Невского. По его словам, великий князь получил уважение, потому что думал, как сохранить русский народ, а затем и все народы, живущие на Руси.

Праздники Дмитрий Медведев Россия
04 ноября 2023, 02:06
Прием заявок на всероссийский конкурс «Это у нас семейное» продлили
Freepik
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Прием заявок на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» продлили после большого количества просьб от граждан. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Его слова передал ТАСС.

«Поток заявок не спадает, поэтому решили, что не надо делать ограничения. <…> Принято решение не останавливать прием заявок», - заявил он.

Кириенко указал на большое число граждан, обратившихся к наблюдательному совету конкурса. Многие из них не успели подать заявку, которая оказалась очень серьезной - «надо собрать семейную команду из трех поколений семьи».

По словам замруководителя, с 4 ноября начнется отправка заданий успевшим зарегистрироваться участникам. Люди могут начать соревноваться и выполнять задачи, однако заявки принимать не перестанут.

Ранее, 18 октября, Кириенко заявил, что анкеты для участия в конкурсе подали 340 тысяч человек. Победители состязания получат сертификаты на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий и путешествий по регионам РФ.

Прием заявок на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия - страна возможностей» продлили после большого количества просьб от граждан. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Его слова передал ТАСС.

Семья Россия конкурсы

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