11 апреля 2024, 08:29

Жителей Оренбурга призвали эвакуироваться

Пресс-служба МЧС
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Главной задачей властей Оренбурга является обеспечение безопасности жителей города на фоне сильных паводков. И потому необходима срочная эвакуация, заявил мэр города Сергей Салмин. Его слова привело РИА «Новости».

«Еще раз призываю не сидеть, не дожидаться критических ситуаций, в максимально короткое время нужно эвакуироваться», - сказал градоначальник.

Его поддержал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он напомнил, про серьезную обстановку с весенним половодьем в Орске. По словам Паслера, нужно учитывать все риски и эвакуироваться в безопасное место.

Власти региона ранее объявили режим ЧС из-за мощного паводка. Для пострадавших от разлива воды организовали пункты временного размещения. Накануне началось движение воды из Орска в сторону Оренбурга , вода продолжает прибывать.

Паводки Эвакуации Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 03:29
Более половины россиян заявили, что представляют себе будущее страны
РИА «Новости»
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Более половины россиян имеют полное или частичное представление, каким будет будущее страны. К такому выводу пришли социологическое агентство «Вебер» и «Мастерская новых медиа», которые опросили 1200 респондентов старше 18 лет, чтобы выяснить, какой они видят Россию.

«По результатам исследования, 19% россиян прекрасно представляют себе будущее, 32% видят образ будущего частично, 39% не имеют такого представления, а 10% затруднились ответить», - сказано в исследовании.

При этом 51% россиян полностью или частично представляют, каким будет будущее РФ, 67% хотели бы получить больше информации об этом, а около 41% респондентов полагают, что этих данных не хватает.

Если говорить об источниках получения сведений, то 58% опрошенных ориентируются на российские, а треть респондентов предпочитает ориентироваться и на отечественные, и на иностранные. Информацию получают в основном из интернет-СМИ (54%), телевидения (31%), Telegram-каналов (29%) и соцсетей (26%).

По горизонту планирования выяснилось, что только 8% опрошенных представляют образ будущей России в перспективе более 15 лет. Наибольшее количество респондентов ограничились от одного года до пяти лет.

Что касается ответственности за формирование образа будущего, то ее в равной степени возложили и на граждан, и на государство.

Среди главных характеристик будущего страны респонденты выделили такие, как богатая и процветающая страны, сильная и развитая экономика, независимая страна, миротворческая роль и помощь другим странам, а также победа России в специальной военной операции.

Детальные результаты опроса будут представлены на сессии «Захват будущего: фантастика, прогностика, космос» 12 апреля на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Опросы Россия
11 апреля 2024, 01:13
Учителей и школьников пригласили поучаствовать в конкурсе стикеров #МойСферум
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Образовательная платформа «Сферум» объявила о старте ежегодного Всероссийского творческого конкурса #МойСферум. Педагоги и учащиеся получили возможность предложить свои варианты стикеров и цифровых наград для всех пользователей учебного профиля, главное успеть подать заявку на портал проекта до 24 мая.

Конкурс стартовал 10 апреля. В нем пять номинаций - «Креативный художник», «Творческий дошкольник», «Вдохновляющий педагог», «Настоящий выдумщик» и «Самые активные».

Лучшие стикеры и цифровые награды станут доступны пользователям сервиса с 1 сентября. Что касается наград, то они используются для более яркого общения в учебном профиле «Сферума» в VK-мессенджере.

С этого года в конкурсе смогут участвовать не только школьники и учащиеся колледжей, но также педагоги, дошкольники и даже команды учебных заведений. Им необходимо будет предоставить эскизы, из которых будут выбраны лучшие. Последними уже займутся профессиональные художники, которые и отрисуют стикеры и награды.

Лучшие авторские стикерпаки выберут в номинации «Креативный художник», цифровые награды - в «Настоящем выдумщике».

Маленькие участники также смогут нарисовать стикеры и персонажи для представления в своей возрастной номинации, а учителя смогут поделиться своими идеями для стикеров, помогающих общению с детьми и родителями. Командам придется побороться за победу, так как «самыми активными» признают тех, кто предложит больше других идей для стикеров.

Итоги конкурса будут известны 17 июня, причем в каждой номинации выберут 10 победителей, которые получат подарки.

Ранее платформа пригласила учителей и учащихся принять участие во Всероссийской олимпиаде «Лица Сферума - 2024».

Награды Россия конкурсы Образование
11 апреля 2024, 01:03
Цены на водку и коньяк предложили повысить в России
Freepik
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Министерство финансов выдвинуло предложение повысить с 1 июня минимальные розничные цены на коньяк, бренди и водку. Проект приказа опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу, коньяк подорожает с 517 до 556 рублей, водка - с 281 до 299 рублей, бренди - с 375 до 403 рублей.

Также в перечень напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена, предложили внести ром. Минимальная стоимость этого алкогольного напитка будет составлять 403 рубля за поллитра.

При разработке проекта во внимание принимали увеличение стоимости импортного оборудования и расходных материалов, а также рост курса доллара к рублю, указали в ведомстве.

Ранее Минпромторг предложил ввести минимальную цену на пиво. По замыслу ведомства, после одобрения минимальных цен количество клиентов в местах общественного питания значительно уменьшится.

Рубль Алкоголь Минфин РФ Россия
11 апреля 2024, 00:50
Россиянам объяснили, почему нельзя говорить с покойниками на кладбище
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Православным верующим нельзя разговаривать с умершими на могилах и во снах. Об этом священник Ульян Кречетов рассказал на Дзен-канале «Святые места».

По словам батюшки, наибольшую пользу усопшему человеку принесут молитвы от его родственников. Он указал на важность церковных молитв, то есть поминовения в минуту Божественной Литургии, для умерших людей. Также особое значение имеют записки, которые подаются на Проскомидию.

Во время визита на могилу не стоит заводить разговоры с покойным, но нужно о нем помолиться. При частом общении с усопшими, горюющим родственником может овладеть нечистая сила, резюмировал священник.

Ранее настоятель храма Михаил Проходцев рассказал, как может помочь святая Матрона Московская , которая слышит молитвы всех, кто к ней обращается. Священник напомнил духовное завещание святой, в котором она призывала рассказывать ей о своих проблемах.

Священники Религия

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