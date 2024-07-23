23 июля 2024, 09:54

Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах в карьерах

Unsplash
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Специалисты цементного завода «Новоросцемент» проведут взрывные работы в карьерах. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Жителей предупредили, что работы будут проводиться с 12:00 по 16:00 по московскому времени в карьерах цементного завода «Пролетарий». В этот период в Новороссийске могут прогреметь взрывы.

В апреле трое горняков погибли во время плановых взрывных работ в шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске в Свердловской области. Обрушение произошло из-за нарушений правил безопасности.

Ранее мощный взрыв прогремел в Выборге и напугал местных жителей. Очевидцы засняли столб дыма в лесу рядом с городом.

МЧС по Ленинградской области прокомментировало ситуацию и отметило, что взрыв раздался из-за ведущихся плановых работ в карьере. По данным ведомства, специалисты добывали гранитную крошку. Спасатели и пожарные не привлекались, подтвердили в пресс-службе МЧС.

Строительство Взрывы Россия
23 июля 2024, 09:34
Многодетным призвали разрешить бесплатно ездить по платным трассам
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В России предложили предоставить многодетным семьям возможность бесплатного проезда по платным трассам. Соответствующее обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина направила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, сообщило РИА «Новости».

«Комитет просит <…> рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог», - указала она.

Также Останина предложила рассмотреть отмену туристического налога для многодетных родителей. В документе отметили, что в комитет Госдумы по защите семьи поступают просьбы о расширении перечня федеральных мер соцподдержки семей, имеющих трех и более детей.

Недавно Мишустин рассказал о национальном проекте «Семья». По его словам, в его рамках особое внимание уделят многодетным россиянам.

Дети Семья Налоги Михаил Мишустин
23 июля 2024, 05:05
Врач рассказала об опасности творога, о которой все молчат
Freepik
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Употребление слишком большого количества творога может привести к перевозбуждению нервной системы. Об этом сообщила доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, частое употребление обезжиренного творога может нарушить обмен витаминов в организме. Также злоупотребление этим продуктом способствует накоплению мочевой кислоты, соли которой откладываются в суставных сумках и хрящах. Еще заядлые любители творога могут столкнуться с ожирением, потому что большое количество белков организм использует для синтеза жиров.

Волокитина объяснила, что к этому продукту нужно осторожнее относиться тем, кто страдает от болезней почек и печени.

Ранее врач-гастроэнтеролог Мария Колесникова заявила, что тяга к сладкому может говорить о дефиците каких-либо витаминов в организме. Она отметила, что в нормальном состоянии человек не испытывает постоянную тягу к определенным продуктам.

Болезни Врачи Продукты
23 июля 2024, 03:13
Приложение Avito убрали из App Store
РИА «Новости»
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Онлайн площадка по продаже вещей Avito исчезла из App Store по неизвестной причине. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

«Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в AppStore. Причины выясняем», - написали в публикации.

При этом из Google Play приложение не исчезло.

В пресс-службе порекомендовали не удалять уже скаченную программу и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения». Люди, которые не успели загрузить программу, могут пользоваться мобильной версией сайта.

Ранее стало известно, что WhatsApp* прекратит работать на устаревших смартфонах. Речь идет о iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S Plus и других устройствах.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Технологии
23 июля 2024, 00:42
В Чечне поддержали блогера, которого Мизулина назвала скамером
РИА «Новости»
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Министр по делам национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев записал сообщение в поддержку блогера Асхаба Тамаева, которого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала скамером и обвинила в неуважении к исламу. Свое обращение чиновник опубликовал в Telegram-канале.

«Человек с твердой гражданской позицией, регулярно оказывающий помощь участникам СВО. На своих платформах пропагандирует здоровый образ жизни, популяризирует спорт», - заявил Дудаев.

Мизулина заявила, что жители республики пожаловались на Тамаева из-за его стримов из казино. Его обвинили в мошенничестве и обмане аудитории. Дудаев в ответ на публикации призвал оставить блогера в покое и заняться своими делами. Министр уверен, что репутацию Тамаева захотели испортить «непонятные руководители непонятных организаций».

Ранее Мизулина осудила Тамаева за его пощечину подростку. Блогер ударил подростка возле «Москва-Сити» за выкрики в его сторону.

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