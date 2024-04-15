Жителей Кургана предупредили о сильном росте воды на реке Тобол
В Кургане на реке Тобол 15 апреля прогнозируются высокие уровни воды. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.
«Эвакуируйтесь заранее. Возьмите документы и вещи», - посоветовали на сайте ведомства.
Жителям напомнили телефоны экстренных служб: 112 и 101.
Ожидаемый уровень воды в Кургане - 900 сантиметров (+140 за сутки), максимальная ожидаемая величина - 1100 сантиметров. Спасатели предупредили , что при уровне воды в 1100 сантиметров в зону подтопления в городе могут попасть почти 10 тысяч человек (в том числе 1759 детей), 365 жилых домов, 600 дачных и 700 приусадебных участков. Подтопление может затронуть автодороги Курган - микрорайон Смолино, Курган - микрорайон Челноково и Курган - микрорайон Тополя, а также взлетно-посадочную полосу (ОАО «Аэропорт Курган»).
Интенсивный рост уровня воды на реке Тобол сохранится в ближайшие пару дней «в связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ».
С полуночи уровень воды в реке Тобол поднялся до шести метров.