15 апреля 2024, 09:36

Жителей Кургана предупредили о сильном росте воды на реке Тобол

Пресс-служба МЧС
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В Кургане на реке Тобол 15 апреля прогнозируются высокие уровни воды. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«Эвакуируйтесь заранее. Возьмите документы и вещи», - посоветовали на сайте ведомства.

Жителям напомнили телефоны экстренных служб: 112 и 101.

Ожидаемый уровень воды в Кургане - 900 сантиметров (+140 за сутки), максимальная ожидаемая величина - 1100 сантиметров. Спасатели предупредили , что при уровне воды в 1100 сантиметров в зону подтопления в городе могут попасть почти 10 тысяч человек (в том числе 1759 детей), 365 жилых домов, 600 дачных и 700 приусадебных участков. Подтопление может затронуть автодороги Курган - микрорайон Смолино, Курган - микрорайон Челноково и Курган - микрорайон Тополя, а также взлетно-посадочную полосу (ОАО «Аэропорт Курган»).

Интенсивный рост уровня воды на реке Тобол сохранится в ближайшие пару дней «в связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ».

С полуночи уровень воды в реке Тобол поднялся до шести метров.

Курган Реки
15 апреля 2024, 08:42
ЦБ заподозрил аудитора QIWI Банка в нарушении «антиотмывочного» закона
Global Look Press
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Центробанк проверяет компанию Kept, выступавшую аудитором QIWI Банка, на соблюдение «антиотмывочного» закона. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник, знакомый с содержанием претензий регулятора, а также подтвердил источник, близкий к Банку России.

«Регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у QIWI рисковых операций», - написали авторы материала.

ЦБ последние несколько лет неоднократно вводил ограничения против банка и выдавал ему предписания. В феврале QIWI лишили лицензии из-за обвинения, в том числе, в нарушении антиотмывочного законодательства.

Банк России выяснил насколько хорошо Kept, проводившая аудиторские проверки в QIWI, знала о нарушениях и как на них реагировала.

Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Он потерял возможность осуществлять банковские операции. В тот же день банк закрыл все свои офисы , а затем подал иск к своим владельцам. Арбитражный суд Москвы ликвидировал QIWI Банк.

Ранее Центробанк отозвал лицензию АО «Банк Стрела» , связанного с QIWI. Владельцев кредитной организации обвинили в неоднократном нарушении федеральных законов и нормативных актов. Эксперты предрекли уход 15 банков с российского рынка.

Банки Законы Россия Центробанк
15 апреля 2024, 08:32
Половина месячной нормы осадков выпала в Московской области за сутки
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В Московской области за минувшие сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Подмосковье больше всего дождевой воды попало в осадкомер Наро-Фоминска - 16 миллиметров, а это почти половина климатической нормы для всего месяца», - подчеркнул он.

По его словам, на опорной метеостанции ВДНХ в Москве за последние 24 часа выпало восемь миллиметров осадков. Этот показатель составил чуть более одной пятой от месячной нормы. В Бутово выпало 13 миллиметров осадков. Это 35% от всего апрельского объема осадков.

Накануне синоптик Александр Ильин рассказал «360», что столицу на новой рабочей неделе ожидает переменчивая погода. В Москве, по его словам, будет плюсовая температура выше климатической нормы , но вместе с этим придут заморозки и даже мокрый снег.

Наро-Фоминск Погода Погода в Москве ВДНХ Москва
15 апреля 2024, 00:08
Поселивший детей в подвале дома в Петербурге отец заявил о слезах из-за разлуки
РИА «Новости»
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Живший с тремя сыновьями в подвале дома на Московском шоссе в Санкт-Петербурге отец написал письмо сыновьям, в котором рассказал, что ждет их возвращения. Текст он передал журналистам «Фонтанки», которые пообщались с ним после того, как сыновей забрали в больницу.

Он пояснил, что забравшие его полицейские держали его в отделе больше суток. Ключи от подвала мужчина отдал владельцу помещения и теперь возвращается «домой» через окно.

По его словам, возможности общаться с сыновьями у него нет. По единственному телефону в Филатовской больнице, где находятся дети, никто не отвечает. Теперь он поставил перед собой цель передать старшему сыну мобильник, чтобы звонить каждый день.

Собеседник журналистов заверил, что детей очень любит и скучает. Поэтому он рассчитывает, что со временем тони его поймут и узнают, что он их никогда не бросал.

«Игрушку на полу заметил. Как итог - ком в горле и слезы, как у пятиклассницы», - поделился безутешный отец.

Мужчина добавил, что в момент расставания обещал мальчикам, что утром их заберет, но в итоге до сих пор к ним не вернулся.

В своем послании он попросил тех, кто имеет доступ к сыновьям передать, что он продолжает прокачивать космический корабль в игре старшего сына, сильно скучает по среднему сыну и приготовил большой сюрприз для младшего.

Источник «360» рассказал, что в подвальное помещение отец с тремя сыновьями двух, четырех и шести лет поселился полтора месяца назад. Мать мальчиков их оставила, а он решил за ними ухаживать, но денег на содержание не нашел. Дети жили в антисанитарных условиях когда за ними приехали сотрудники полиции.

Мальчиков отправили в Филатовскую больницу. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила, что никаких заболеваний у детей нет, они вполне развиты в соответствии со своим возрастом. Но им требуется уход и забота, которые живущий в подвале отец обеспечить не может.

Живший с тремя сыновьями в подвале дома на Московском шоссе в Санкт-Петербурге отец написал письмо сыновьям, в котором рассказал, что ждет их возвращения. Текст он передал журналистам «Фонтанки» , которые пообщались с ним после того, как сыновей забрали в больницу.

Санкт-Петербург Дети Больницы Мужчины Полиция
14 апреля 2024, 22:26
Российские виноделы анонсировали рост цен до 35%
РИА «Новости»
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Российская винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» предупредила контрагентов о повышении цен на свою продукцию с 13 мая 2024 года. Об этом сообщил РБК.

Рост цен составит от 7 до 35%, причем сильнее всего подорожают игристые вина «Империал» - на 33 и 35%, а также «русское шампанское „Кошерное“» - на 18%.

«Действительно, мы уведомили дистрибьюторов о корректировке цен», - заявила в беседе с РБК директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова.

Она объяснила повышение цен влиянием общеэкономических факторов, в частности, повышением ставки долгового финансирования.

Цены поднимут и другие российские виноделы. В пресс-службе «Цимлянских вин» объяснили корректировку стоимости ростом ставок на акцизы. При этом в компании пообещали минимизировать рост цен, объяснив это тем, что ориентируются на «сохранение лояльности клиентов». Для этого виноделы хотят задействовать собственные виноградники и производственные мощности.

Ранее активы компании «Кубань-вино» перешли в собственность государства.

Алкоголь Россия Вино

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