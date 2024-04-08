Жителей Кургана попросили запастись водой на месяц

«В связи с новой информацией по уровню паводка имеется риск затопления водозаборных сооружений в Кургане. Поэтому нужно сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд», - сказал он.

Овсянников порекомендовал использовать для запаса все имеющиеся емкости. По его словам, сейчас вода подается в Курган в нормальном режиме. При этом гендиректор уточнил, что время «запастись водой еще есть, но оно крайне ограничено».

Ранее в Курганской области ввели в режим чрезвычайной ситуации. Также началась эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных в пойме реки.

Все школы Кургана с 9 апреля перевели на дистанционный режим работы из-за того, что в образовательных организациях разворачивают пункты временного размещения.