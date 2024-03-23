Жителей Красногорска предупредили об информационных провокациях
О ситуации в Crocus City Hall следует черпать сведения только из официальных источников информации и не поддаваться на провокации по теме. Об этом предупредил глава округа Красногорск Дмитрий Волков в своем Telegram-канале.
«Уважаемые жители! Прошу верить только официальным источникам и не поддаваться информационным провокациям», - отметил он.
Волков добавил, что находится на месте теракта, где работает оперативный штаб. Спасательную операцию, по его словам, еще не завершили. В ней задействовали все оперативные службы.
«Пострадавшие направляются в больницы для оказания экстренной помощи», - заключил глава Красногорска.
Он также опубликовал видео, снятое у Crocus City Hall. В кадр в том числе попали машины скорой помощи, пожарные и авиация МЧС.
При теракте в концертном зале вечером 22 марта погибли, по предварительным данным, 40 человек. Пострадали, уточнили в подмосковном Минздраве, 145. Из них девять находятся в крайне тяжелом состоянии.
Пожар, который охватил здание Crocus City Hall, удалось локализовать.