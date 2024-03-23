Жителей Красногорска предупредили об информационных провокациях

«Уважаемые жители! Прошу верить только официальным источникам и не поддаваться информационным провокациям», - отметил он.

Волков добавил, что находится на месте теракта, где работает оперативный штаб. Спасательную операцию, по его словам, еще не завершили. В ней задействовали все оперативные службы.

«Пострадавшие направляются в больницы для оказания экстренной помощи», - заключил глава Красногорска.

Он также опубликовал видео, снятое у Crocus City Hall. В кадр в том числе попали машины скорой помощи, пожарные и авиация МЧС.

При теракте в концертном зале вечером 22 марта погибли, по предварительным данным, 40 человек. Пострадали, уточнили в подмосковном Минздраве, 145. Из них девять находятся в крайне тяжелом состоянии.

Пожар, который охватил здание Crocus City Hall, удалось локализовать.