Жителей Камчатки предупредили об афтершоках до пяти баллов

«Афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго, в ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных, отчетливых сотрясений в Петропавловске с интенсивностью до пяти баллов. Скорее всего, она их не превысит», - сказал Чебров.

До этого глава региона Владимир Солодов рассказал, что сейсмологи оценили вероятность сильного подземного толчка после землетрясения как низкую.

Спасатели МЧС начали проверку зданий в Петропавловск-Камчатском городском округе, особое внимание уделяя школам и больницам, после сильных афтершоков, произошедших в районе Тихого океана.

Ранее в поселке Усть-Камчатск выпал пепел после извержения вулкана Шивелуч, но на жизнедеятельности его жителей это не отразилось.