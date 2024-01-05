05 января 2024, 14:25

Жителей и гостей Москвы угостят бесплатным глинтвейном

Unsplash
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В Москве заработали пункты раздачи горячих безалкогольных напитков — кофе, чая и глинтвейна. Об этом сообщила пресс-служба правительства столицы.

В Москве заработали пункты раздачи горячих безалкогольных напитков - кофе, чая и глинтвейна. Об этом сообщила пресс-служба правительства столицы.

Посетителей подведомственных городскому департаменту культуры парков угостят бесплатными напитками, чтобы они «почувствовали себя комфортнее в холодную погоду».

Кроме того, для них запустили развлекательную программу, например, катание на лыжах или коньках.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы, что с 6 по 8 января в столице сохранится аномально холодная погода , ниже климатической нормы на 7-15 градусов. В ведомстве посоветовали не использовать для обогрева жилья электрические приборы, не предназначенные для этой задачи.

Синоптик Роман Вильфанд отмечал, что 3 и 4 января в Москве и Московской области зафиксировали пик холодной погоды. Теперь морозы постепенно пойдут на спад.

Погода Москва
05 января 2024, 12:00
Россиян стали подписывать на «инфоцыган» под видом промо онлайн-кинотеатров
РИА «Новости»
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Мошенники придумали новую схему обмана россиян, предлагая им оформить подписку на онлайн-кинотеатр на скидочных сайтах. Система перенаправляет пользователя на сайт «инфоцыган», сообщил РБК.

Пользуясь невнимательностью пользователей, мошенники предлагают заполнить им свои данные в новом окне. Пользователь оплачивает символическую стоимость подписки в один рубль, но вместо доступа к фильмам и сериалам получает подписку на «гуру» инфобизнеса.

Собеседник издания заявил, что с таким мошенничеством столкнулись россияне, пытавшиеся оформить подписку на «Иви». После этого пользователи обратились с претензиями к кинотеатру.

Представитель площадки заявил, что аналогичных мошенничеств стало очень много. Специалисты «Иви» оперативно выявляют эти схемы и блокируют «проморесурсы».

В период праздников участились фишинговые рассылки под видом службы доставки. Россиянам приходят письма, в которых им предлагают перейти по ссылке, чтобы узнать данные об отправлении.

Мошенничество Россия
05 января 2024, 05:25
Россиянам рассказали, как без стресса выйти на работу после праздников
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Многие россияне испытывают стресс перед выходом на работу после длительных новогодних каникул. Как избавиться от этого ощущения, клинический психолог Ирина Смолярчук рассказала в беседе с радио Sputnik.

В первую очередь, врач посоветовала восстановить привычный график. Еще лучше - не отказываться от него даже во время праздников. Большое количество алкоголя и пищи тоже не идут на пользу. Лучше сходить погулять или провести активные и спортивные дни.

Но главное в данном случае - понять, почему мысли о работе вызывают стресс. Возможно, стоит пересмотреть отношение к ней или даже сменить.

«Нужно пересмотреть отношение к работе, попытаться понять, что вам там не нравится и почему вы хотели бы отодвинуть выход на работу, а не приблизить этот момент», - отметила психолог.

Существующие на работе конфликты нужно решить, а, если не устраивает зарплата, стоит подумать, что сделать для ее увеличения. Возможно, переквалификация сделает человека счастливее. Каникулы, по словам Смолярчук, это «момент встречи с собой».

Гастоэнтеролог рассказал россиянам о пользе оливкового масла. Он посоветовал использовать его в новогодних блюдах.

Праздники Врачи Алкоголь Работа Зарплаты
05 января 2024, 03:12
Избитую в Нижнем Тагиле 11-летнюю девочку выписали из больницы
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Девочку, которую ранее избили два брата-пятиклассника, выписали из больницы в Нижнем Тагиле. Полиция завела административное дело на родителей малолетних хулиганов, сообщил РИА «Новости» глава пресс-службы регионального отдела МВД Валерий Горелых.

«Потерпевшая в ходе драки девочка уже выписана из местной детской горбольницы, где она находилась на обследовании. Ее предполагаемые обидчики-одноклассники, 2011 и 2012 годов рождения, поставлены на учет в ПДН территориального ОВД», - заявил собеседник агентства.

Саму девочку воспитывает бабушка. Ее отец имеет три судимости, а мать сидит в тюрьме. Школьница стала жертвой избиения со стороны сверстников. Два брата-пятиклассника били ее ногами. Они также ударили в лицо другого мальчика. Мать хулиганов стояла рядом и снимала все на телефон.

Конфликт мог произойти после словесной перепалки. В школьной столовой один из братьев якобы случайно облил девочку. В учебном заведении проведут комплекс мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Ранее драка произошла между учащимися школы № 40 в Нижнем Тагиле. Старшеклассник оскорбил девочек из девятого класса. За них вступился одноклассник.

Драки Школы Больницы Тюрьмы Полиция Избиения
05 января 2024, 03:08
Россиянам объяснили, кто может досрочно выйти на пенсию
РИА «Новости»
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Для того чтобы получать пенсию по старости, надо достичь пенсионного возраста, иметь минимальный стаж работы и накопить нужное количество пенсионных баллов. Хотя некоторые категории граждан могут выйти на пенсию раньше. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

В 2024 году на пенсию выйдут мужчины, которым исполнится 63 года, и женщины в возрасте 58 лет. Минимальный стаж работы для них составит 15 лет, а необходимое количество пенсионных баллов - 28,2.

Выйти на пенсию раньше положенного возраста смогут люди с длительным трудовым стажем. Мужчины со стажем 42 года могут получать пенсию с 60 лет, а женщины со стажем 37 лет - с 55 лет. Досрочно стать пенсионерами могут также безработные граждане, которые состояли на учете в Центре занятости и были уволены с предыдущего места работы по не зависящим от них обстоятельствам - например, из-за ликвидации или реорганизации компании.

Еще несколько категорий граждан могут рассчитывать на досрочную пенсию: многодетные матери, работники вредных производств, граждане с «северным» стажем более 15 лет, учителя, врачи и работники сферы культуры.

В декабре партия «Справедливая Россия - За правду» предложила сократить обязательный стаж для досрочного выхода на пенсию. Согласно тексту законопроекта, страховой стаж для досрочного выхода на пенсию должен быть сокращен до 37 лет у мужчин и 32 лет у женщин. При выполнении этих условий мужчины смогут уйти на пенсию с 60 лет, а женщины - с 55.

Пенсия Женщины Россия Работа Мужчины

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