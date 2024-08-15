Житель Уфы после вазектомии стал отцом пятого ребенка

По данным канала, 45-летний отец четверых детей Максим обратился в клинику «Промедицина», где ему провели операцию по пережатию семенных каналов. Она предусматривала, что зачать ребенка житель Уфы уже не сможет.

Вот только в ноябре прошлого года у мужчины родился пятый ребенок. Тест ДНК подтвердил, что малыш является его родным ребенком. Уфимец со спермограммой пришел в клинику. Врачи назвали произошедшее чудом.

Клиника предложила вернуть деньги за операцию. Сейчас многодетный отец планирует отсудить у нее средства на предстоящие расходы по содержанию ребенка и его матери.

Ранее москвичка потеряла возможность дышать носом из-за двух неудачных пластических операций.