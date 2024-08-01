Житель Петербурга расстался с 23 миллионами рублей по необычной причине

Читайте нас в:

По информации источника, фигурант долго скрывал высокие доходы от приставов, но в итоге сдался и заплатил долг по алиментам в пользу дочери и бывшей супруги.

Причиной стала угроза для его заграничной рабочей поездки в Китай. Должник, как оказалось, занимает солидный пост в коммерческой структуре.

Когда сумма задолженности достигла 23 миллионов рублей, ФССП запретила мужчине покидать территорию страны. Поэтому должник пришел в банк и оплатил весь долг сразу.

Ранее стало известно, что приставы взыскали с жителя Московской области 920 тысяч рублей алиментов.