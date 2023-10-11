Житель Омска сломал себе пенис во время секса
Омские урологи оказали своевременную помощь местному жителю, который сломал себе член во время неудачного эксперимента с девушкой в постели. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.
По предварительной информации, влюбленные после употребления алкоголя занялись сексом и решили поэкспериментировать с позами.
В какой-то момент молодой человек услышал хруст и почувствовал резкую боль, а эрекция спала. Половой орган посинел и распух, поэтому он решил вызвать врачей.
Медики установили, что у мужчины произошел разрыв белочной оболочки, которая обычно хрустит при деформации. На его счастье, уретра не пострадала. Хирурги провели операцию для предотвращения эректильной дисфункции.
Спустя неделю «экспериментатора» выписали из больницы и рекомендовали сохранять покой в течение месяца. Какая именно поза стала причиной этой травмы, в Минздраве не уточнили.
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