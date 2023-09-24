Житель Крыма спел российский гимн в квартире Зеленского

Читайте нас в:

На первых кадрах ролика видно, как мужчина встал у входа в жилой комплекс «Император» в поселке Ливадия (входит в городской округ Ялта), в котором расположена бывшая квартира Зеленского. Он держал в руках российский триколор.

Во второй части видео житель Крыма стоял уже в одной из комнат бывшей недвижимости украинского президента и размахивал лопатой. На протяжении всего ролика крымчанин с выражением пел гимн России.

Ранее представитель межнациональной миссии Крыма Заур Смирнов назвал ложью и лицемерием заявление Зеленского о плохой жизни на полуострове после вхождения в состав РФ. По его словам, с 2014 года в регионе побывали множество делегаций из разных стран. Все они отметили развитие и преобразование Крыма в сравнении с украинским периодом.