Житель Камчатки остался без гражданства из-за призывов к убийству россиян

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По информации правоохранителей, мужчина неоднократно выкладывал во «ВКонтакте» призывы к насильственным действиям. Он писал о расстреле, убийствах, сожжении всех жителей страны и представителей органов власти. В 2014 году мужчина отказался от украинского гражданства и получил паспорт России.

«Отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации», - заявили в региональном управлении.

Решение приняли на основании статьи 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

В конце сентября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о тюремном сроке до пяти лет за пропаганду и оправдание экстремизма. Авторы инициативы хотят с ее помощью защитить детей и молодежь от деструктивного влияния экстремистской идеологии.