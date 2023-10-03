Житель Камчатки остался без гражданства из-за призывов к убийству россиян
Бывшего гражданина Украины лишили российского паспорта из-за экстремистских высказываний. Житель Камчатки призывал к убийству, сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ России. Цитату привел ТАСС.
По информации правоохранителей, мужчина неоднократно выкладывал во «ВКонтакте» призывы к насильственным действиям. Он писал о расстреле, убийствах, сожжении всех жителей страны и представителей органов власти. В 2014 году мужчина отказался от украинского гражданства и получил паспорт России.
«Отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации», - заявили в региональном управлении.
Решение приняли на основании статьи 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
В конце сентября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о тюремном сроке до пяти лет за пропаганду и оправдание экстремизма. Авторы инициативы хотят с ее помощью защитить детей и молодежь от деструктивного влияния экстремистской идеологии.