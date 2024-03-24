«Жить, жить, жить». Память жертв теракта почтили у здания Crocus City Hall

Певица Люся Чеботина почтила память жертв террористического акта в Crocus City Hall. Она выразила глубокие соболезнования пострадавшим и близким погибших.

«То, что произошло - это зверство, эта та боль, которая нас сплотит, объединит еще сильнее. Всем, кто пострадал, всем семьям, всем людям, кто пострадал от происшествия, хотим принести глубочайшие соболезнования и поддержать как морально, так и финансово», - сказала артистка.

Акция в память о погибших при теракте в Crocus City Hall прошла вечером 24 марта у здания концертного зала. На стене показали проекцию улетающих в небо журавлей. Люди принесли цветы и игрушки к месту трагедии.

В результате стрельбы и пожара в концертном зале погибли более 130 человек, еще 182 получили ранения.