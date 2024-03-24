«Жить, жить, жить». Память жертв теракта почтили у здания Crocus City Hall
Присутствующие почтили память жертв теракта на акции «Журавли» у Crocus City Hall. «360» ведет прямую трансляцию с места трагедии.
На траурном мероприятии исполнили композицию «Жить, жить, жить». Огромное количество людей со слезами на глазах наблюдают за улетающими в небо журавлями, проекция которых появилась на здании Crocus City Hall.
Организатором акции «Журавли» выступило волонтерское движение «Мы вместе». Также у здания зажгли свечи.
Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Это нападение стало самым крупным в истории России после захвата школы в Беслане. Во время теракта погибли 137 человек.