23 июля 2024, 19:23

Жираф Самсон умер в Московском зоопарке в возрасте 30 лет

Читайте нас в: Google Новости

Легендарный жираф Московского зоопарка по кличке Самсон Гамлетович Ленинградов ушел из жизни в возрасте 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Обитателя зоопарка знали все - взрослые и дети, жители Москвы и других городов России.

«Красивый и необычайно величественный - он был любимцем абсолютно у каждого посетителя», - написали представители зоопарка.

Там добавили, что 30 лет для жирафа - это как 100 лет для человека. В природе эти животные в среднем живут 10-15 лет. Самсон скончался, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения. Жираф никогда не оставался без внимания. Рядом с ним всегда были зоологи и киперы, которые ухаживали за животным и развлекали его.

В павильонах «Москино» в Новой Москве ранее обнаружили обезьяну. Ее передали в Московский зоопарк.

Животные Зоопарки
23 июля 2024, 18:47
Wildberries и Russ отреагировали на обвинения в «рейдерском захвате»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Wildberries и Russ будут работать в стабильном режиме и продолжат обеспечивать клиентов товарами и услугами. Об этом сообщили пресс-службы обеих компаний.

В организациях подчеркнули, что будут информировать селлеров, партнеров и клиентов о новых возможностях платформы. В пресс-службе добавили, что детали развода гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук и эмоциональные подробности этого процесса «не представляют интереса для деловых изданий».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что «рейдеры» попытались захватить компанию после того, как супруга предпринимателя Владислава Бакальчука ушла из дома. Позже она назвала «рейдерский захват» слухами и заявила о разводе.

Гендиректор Wildberries заявила, что согласовала изменения в компании с мужем, и тот присутствовал на презентации новой структуры, сообщил RT. По ее словам, коммерческий директор компании Russ Борис Пешняк поможет создать маркетплейсу уникальные продукты для партнеров.

Магазины Маркетплейсы
23 июля 2024, 17:55
Скончалась одна из «Бурановских бабушек»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Участница коллектива «Бабушки из Бураново» Екатерина Шкляева скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

«Она была камертоном для коллектива - и в песне, и в жизни», - написал он.

Бречалов отметил, что Екатерина Шкляева вкладывала душу во все, что делала. Своей силой воли она вдохновляла окружающих. Смерть артистки он назвал большой потерей для всей республики.

«Искренние соболезнования родным и близким», - добавил глава.

Слова сочувствия выразили и поклонники Шкляевой.

«Очень жаль, светлая память милой бабушке», - писали они под публикацией Бречалова.

Шкляева родилась 2 ноября 1937 года неподалеку от Буранова в деревне, которой уже нет. Женщина доучилась только до четвертого класса, потому что ей пришлось взять на себя заботу о братьях и сестрах: отец ушел на фронт, а мать тяжело заболела.

Екатерина Шкляева много лет проработала на Ижевском механическом заводе, сообщили в группе Бурановского дома культуры в соцсети «ВКонтакте», затем трудилась штукатуром-маляром на стройке в Пермской области. После смерти мужа она вернулась в Бураново.

«Бурановские бабушки» (сейчас бывшие солистки выступают под названием «Бабушки из Бураново») получили известность благодаря исполнению хитов известных российских и зарубежных исполнителей на родном удмуртском языке. Коллектив представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2012 году.

ВКонтакте Евровидение Соцсети Песни Женщины Россия Заводы конкурсы
23 июля 2024, 17:31
«Это развод». Бакальчук развеяла слухи о «рейдерском захвате» Wildberries
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла слухи о рейдерском захвате компании. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Бакальчук подчеркнула, что изменения в фирме с самого начала согласовали с ее мужем Владиславом. Он лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании.

«Это не рейдерский захват. Это развод», - заявила женщина.

Она сообщила, что коммерческий директор компании Russ Борис Пешняк объединит опыт двух команд для создания новых уникальных продуктов для партнеров. Ему в этом помогут директор рекламной платформы Wildberries Людмила Марлье и директор по продажам Russ Юрий Усольцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Wildberries пытались захватить «рейдеры» после того, как жена Бакальчука ушла из дома.

Магазины Маркетплейсы
23 июля 2024, 17:17
Кадыров заявил о «наглом рейдерском захвате» Wildberries
Читайте нас в: Google Новости
Компания Wildberries пытались захватить «рейдеры» после того, как жена бизнесмена Владислава Бакальчука ушла из дома. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что предприниматель приехал к нему и сообщил о «рейдерах», которые пытаются оградить его от супруги Татьяны.

«Даю слово, не позволю вмешиваться такими путями в семейную жизнь», - указал Кадыров.

Глава республики добавил, что «откровенный и наглый рейдерский захват» устроили братья Леван и Роберт Мирзоян. Кадыров добавил, что поручил заняться этим вопросом депутата Госдумы Адама Делимханова.

В июле Татьяна Бакальчук написала в своем Telegram-канале , что в компании идут изменения в новой объединенной структуре.

«Борис Пешняк, коммерческий директор Russ, объединит опыт двух рекламных команд для создания новых уникальных продуктов для наших партнеров», - указала гендиректор.

Ранее в Wildberries опровергли информацию об увольнении исполнительного директора Ольги Наумовой. Трудовые отношения с маркетплейсом прекратили сотрудники Алексей Духанин и Ирина Матачунас.

Чечня Рамзан Кадыров Маркетплейсы

Новости по теме