Жираф Самсон умер в Московском зоопарке в возрасте 30 лет

Обитателя зоопарка знали все - взрослые и дети, жители Москвы и других городов России.

«Красивый и необычайно величественный - он был любимцем абсолютно у каждого посетителя», - написали представители зоопарка.

Там добавили, что 30 лет для жирафа - это как 100 лет для человека. В природе эти животные в среднем живут 10-15 лет. Самсон скончался, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения. Жираф никогда не оставался без внимания. Рядом с ним всегда были зоологи и киперы, которые ухаживали за животным и развлекали его.

В павильонах «Москино» в Новой Москве ранее обнаружили обезьяну. Ее передали в Московский зоопарк.