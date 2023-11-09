Жилую высотку с пятью подземными этажами построят на западе Москвы

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Многоэтажное здание возведут в районе Раменки между улицей Лобачевского и станцией Матвеевская четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).

«Он станет частью жилого комплекса с „гибкими“ фасадами и „парящими“ мостами, которые соединят три башни. Особенность дома - обустройство пяти подземных этажей, на трех из которых разместится паркинг, также на минусовых этажах появятся кладовые помещения», - рассказал Бочкарев.

По его словам, на первых этажах будут магазины, кафе, рестораны, салоны красоты и другие предприятия для удобства постояльцев.

Кроме того, здание оснастят вестибюлями, колясочными, зонами консьержей и другими общественно необходимыми помещениями внутри дома.

В минималистичном внешне здании установят панорамные окна, которые будут украшать белые закругленные рамы. Поверх фасадов сделают отделку из алюминиевого листа.

Во время стройки за проектом будут следить инспекторы Мосгосстройнадзора. После получения от застройщика информации о начале работ составят индивидуальную программу проверок здания.

В составе жилого комплекса «Событие» построят три жилых корпуса с парком на крыше и надземными переходами между домами. Примерно на половине территории района будут бульвары, зоны отдыха и сады.

Для жильцов обустроят придворовую территорию. Организуют зоны для прогулок и активного отдыха. Также позаботятся о владельцах питомцев - для них соорудят специальные площадки.

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