Жилой квартал появится на месте бывшего завода «МиГ» в Москве

По его словам, на месте устаревших зданий и недействующих производственных площадей соорудят современный городской квартал, в том числе для участников программы реновации.

«Возведем всю необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, офисы и др. В итоге создадим около 25 тысяч новых рабочих мест», - подчеркнул Собянин.

Он отметил, что это станет одним из крупнейших проектов масштабного развития районов в городе. Договор с инвестором заключили на 26 лет. Он вложит в развитие проекта не менее 300 миллиардов рублей, при этом ежегодный бюджетный эффект для города составит около 12 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что жилые кварталы, школы и детсады построят на месте промзоны «Прожектор» на востоке Москвы.