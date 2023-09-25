Жилой комплекс построят в промзоне «Братцево» в Москве

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«Согласован проект строительства трех жилых домов на Михалковской улице, после выдачи разрешения на строительство застройщик приступит к работам. Площадь жилых корпусов превысит 44,6 тысячи квадратных метров», - уточнил он.

Комплекс будет расположен рядом с усадьбой Михалково и Головинскими прудами на месте бывших производственных зданий фабрики «Йокиш». Строительная компания «РГ-Девелопмент» уже сдала один жилой дом на территории этого квартала, а второе здание перешло в стадию строительства.

ЖК из трех корпусов на 585 квартир будет со встроенным подземным паркингом на 109 машин. Количество этажей в каждом из домов будет варьироваться от девяти до 20. Архитектурное решение предусмотрит использование высоких секций для защиты от ветра и низких секций для естественной инсоляции двора. Нижние этажи выделят под нежилые помещения общественного назначения.

Прилегающую территорию благоустроят и сделают удобной для маломобильных граждан. В общей сложности на месте бывшей промзоны «Братцево» возведут свыше 700 тысяч квадратных метров недвижимости.

Ранее Москва одобрила проект планировки части промзоны «Южный порт» на юго-востоке города.

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