Жилье в новостройках стало дешеветь в России

По словам экспертов, эта тенденция может продлиться от года до полутора, а снижение цен достигнуть показателя в 15%. При этом добавила, что в случае ощутимого снижения ценника могут встать продажи, так как покупатели начнут откладывать сделки в надежде на более низкие цены.

Если говорить о конкретных цифрах, то, по данным агрегатора «Яндекс Недвижимость», в октябре стоимость жилья в сочинских новостройках упала на 1,3%, в Калининграде - на 1%, Санкт-Петербурге - на 0,9%, Нижнем Новгороде и Краснодаре соответственно на 0,6% и 0,1%. Москву этот процесс также не обошел, но только в проектах комфорт-класса и эконом-класса.

«Хотя текущий уровень ключевой ставки рекордный, вероятнее всего, он не приведет к массовым распродажам, а запустит плавное снижение цен как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости», - заявил директор «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

Ранее директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев посоветовал покупать квартиры в новостройках с предчистовой или чистовой отделкой ради экономии времени и денег.