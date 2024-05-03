03 мая 2024, 19:30

Жилье для сотрудников оборонного предприятия начали строить в Серпухове

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Строители заложили в Серпухове первый камень в фундамент жилого дома, в котором поселятся сотрудники местного оборонного предприятия. В современном 16-этажном здании появятся 142 комфортабельные квартиры, спроектированные с учетом всех необходимых требований.


Поддержка людей Строительство жилья для сотрудников предприятия ОПК стало возможным благодаря банку ПСБ , который профинансировал возведение жилого комплекса.

Старший вице-президент банка ПСБ Александр Рохмин рассказал, что финансовая организация занимается сопровождением гособоронзаказа и поддержкой предприятий ОПК, в том числе и связанной с ними социальной сферой.

«Предприятия ОПК - это не только станки и производственные площади, это в первую очередь люди. Именно поэтому банк занимается поддержкой программ, направленных на привлечение в отрасль молодых специалистов и удержание ключевых кадров», - подчеркнул он.

По программе финансового стимулирования сотрудников предприятий ОПК работники подмосковного производства смогут приобрести жилье на специальных условиях. В одной только Московской области сейчас реализуются семь проектов.

Для поддержки отрасли банк предоставляет ипотечные кредиты и специальные программы финансирования застройщиков, благодаря чему снижается стоимость жилья.

Создание стабильности По словам генерального директора АО «РАТЕП» Марата Изгутдинова, этот проект позволяет решить сразу несколько задач. Программа помогает привлекать и удерживать высококвалифицированных специалистов.

Изгутдинов добавил, что благодаря специальной программе банка ПСБ для сотрудников предприятия создаются комфортные условия быта, что благоприятно влияет на их мотивацию к работе.

Строительство дома в Серпухове планируют закончить в начале 2026 года. Благодаря возведению этого комплекса жилье обретут более 200 работников радиотехнического предприятия. Помимо дома на территории появится новая школа для их детей.

«Наш проект окружен всем необходимым для комфортной жизни: школы, детские сады, транспортные развязки. Мы уверенно движемся вперед в этом проекте, в том числе и благодаря нашей успешной работе с ПСБ», - заключил генеральный директор компании-застройщика «Эхо» Игорь Манзюк.

Банки Строительство Серпухов Работа
05 мая 2024, 00:08
Тысячи людей собрались на богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
РИА «Новости»
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На пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве собрались тысячи человек. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Праздничное богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Полиция оцепила улицы вокруг храма, где проходит пасхальное ночное богослужение. В районе ограничили движение транспорта, а верующих проверяют на металлоискателе.

Благодатный огонь ранее доставили из Иерусалима в Москву, в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов. Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, приземлился во Внуково-3.

Пасха Россия Религия Полиция Патриарх Кирилл Благодатный огонь Москва
04 мая 2024, 23:03
Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима
РИА «Новости»
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Благодатный огонь доставили на самолете в столицу, он приземлился в аэропорту Внуково-3. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного.

«Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во Внуково-3», - сказано в публикации.

Чудо схождения Благодатного огня случается перед праздником Воскресения Христова по юлианскому календарю. В этом году Пасха пройдет 5 мая. Огонь разгорается в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

В ходе пасхального богослужения его доставят в храм Христа Спасителя. Также лампады с Благодатным огнем получат представители приходов в 15 столичных храмах

Православие Пасха Самолеты Россия Религия Благодатный огонь Москва
04 мая 2024, 18:18
Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву
РИА «Новости»
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Самолет с Благодатным огнем вылетел из Иерусалима в Москву. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Фонда Андрея Первозванного.

Воздушное судно отправилось из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме 4 мая. Его стали раздавать верующим. Огонь получила делегация фонда. Ее представители встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III, который дал им благословение перед миссией по передаче огня.

Благодатный огонь прибудет в столицу уже в субботу. Во время пасхального богослужения его доставят в храм Христа Спасителя.

Священник Вологодской епархии Русской православной церкви Илья Савастьянов рассказал, что лампадку с Благодатным огнем можно зажечь и дома. Лучше поместить ее возле окон.

Пасха Самолеты Благодатный огонь
04 мая 2024, 14:58
«Нас опять спасли!» Захарова — о сходе Благодатного огня в храме Гроба Господня
Global Look Press
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала фото с людьми, держащими российский флаг во время радостного события.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по Юлианскому календарю. В субботу, 4 мая, патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении огня, а затем начал раздавать его людям. На церемонии присутствует российская делегация.

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву в этот же день - 4 мая. Во время пасхального богослужения его привезут в храм Христа Спасителя. В течение недели возжечь свои лампады от него сможет любой верующий.

«Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. С праздником! Нас опять спасли!» - написала она.

Фото Праздники Пасха Мария Захарова Россия Благодатный огонь Москва

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