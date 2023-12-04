В таких вопросах важно ввести персональную ответственность и спрашивать с недобросовестных продавцов, объяснил Хамзаев. По мнению депутата, важно установить жесткий контроль.

«Есть такое понятие - персональная ответственность. Когда выстроена понятная, открытая, прозрачная и жесткая ответственность, по-другому себя ведут эти продавцы», - заявил депутат.

Общественный контроль Отслеживать соблюдение новых правил, по его мнению, помогут сами жители. Если в Москве за нарушителями проследят при помощи камер, то в регионах - общественный контроль.

«С развитием механизмов общественного контроля, поверьте мне, практика доходит и до самых отдаленных и малых городов, поселений, сел. Осознанность граждан в этом вопросе достаточна для того, чтобы правоприменительная практика в максимальные сроки перешла в совершенную часть», - заявил он.

Депутаты ЛДПР внесли законопроект об ответственности за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Лидер фракции Леонид Слуцкий сообщил «Известиям» , что физлица предложили штрафовать на сумму 60-200 тысяч рублей, должностные - 300-400 тысяч рублей, юрлица - 600-800 тысяч рублей. В некоторые случаях работу магазинов призвали приостанавливать на три месяца.

Законопроекты против курения «Считаю, очень хорошо, что [глава фракции] Леонид Слуцкий этим озадачился. <…> Чем жестче ответственность, тем лучше», - сказал он.

Хамзаев заявил, что нужно подключить к этой работе больше людей. По его словам, главная задача - уберечь здоровье граждан, особенно детей, от пагубного влияния и вовлечения в процесс курения электронных сигарет, вейпов, классических сигарет, снюсов и других видов.

Но это не единственная такая инициатива. В Госдуму внесли еще один законопроект - об ответственности вплоть до уголовной за склонение к употреблению никотиносодержащей продукции. В него включили наказание за продажу несовершеннолетним.

«Если продавец один раз продал, его выявили - до 100 тысяч рублей, административное нарушение. Если выявили второй раз, чуть более жесткое наказание, а на третий раз - уголовная ответственность. <…> Законопроект уже внесли, он сейчас находится на рассмотрении в Госдуме», - сообщил Султан Хамзаев.

Опыт по запрету алкоголя Депутат выразил уверенность, что это эффективные меры. Скептикам он напомнил об антиалкогольной кампании , в которую тоже не верили. Однако теперь продавцы строго спрашивают паспорт.