Жертв могло быть больше. Спасавших из Мойки пассажиров автобуса попросят наградить

«Буду ходатайствовать, чтобы все гражданские герои были представлены к наградам профильных ведомств», - подчеркнул парламентарий.

Хамзаев обратил внимание, что большую часть тех, кто находился в автобусе, удалось спасти. Люди, которые рискнули собой, прыгнули в воду буквально следом за транспортным средством и начали вытаскивать пассажиров, когда оно ушло под воду.

«Отмечу, что благодаря реакции вот таких людей , оперативной работе МЧС, удалось минимизировать количество жертв», - добавил депутат.

По информации Хамзава, помогли пассажирам уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев , Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Все трое работают в строительной сфере. В момент, когда произошло ЧП, они направлялись на пятничную молитву.

«Молодцы! Дагестанцы никогда не пройдут мимо чужой беды!» - заключил он.