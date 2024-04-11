Жену Портнягина задержали в Москве
Жену блогера Дмитрия Портнягина Екатерину задержали в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.
Женщину доставили в управление Следственного комитета по Подмосковью. По данным канала, туда же привезли сотрудников банного комплекса Siberia, в котором прошли обыски. Правозащитник четы Портнягиных Михаил Мушаилов отказался комментировать ситуацию.
Сам Портнягин сообщил, что находится в зоне проведения специальной военной операции с гуманитарной миссией. Как уточнили в публикации, у блогера образовалась задолженность в 64 миллиона рублей по налогам. Он уточнил, что сумма набежала за пени и штрафы. Их Портнягин оспаривает в суде.
Портнягин обещал не дожидаться решения суда и оплатить всю накопившуюся сумму сегодня.
Telegram-канал «112» со ссылкой на источник добавил, что в офисы «Клуба 500» нагрянули силовики.