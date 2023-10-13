Женщина отвела на помойку раздетого ребенка после его отказа спать в детском саду
Раздетого воспитанника детского сада вывели на помойку за отказ спать. Произошедшее сняла на камеру очевидица. О ситуации рассказал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».
Как указали авторы канала, мальчик оказался воспитанником детского сада «Сибирячок». Его раздетого вывели на помойку 12 октября после того, как он отказался спать в детском саду.
Как выяснилось, это сделала законная представительница ребенка. Во время прогулки с плачущим ребенком к помойке женщина надела на себя верхнюю одежду.
Как указали авторы канала, о произошедшем комитет по образованию сообщил в уполномоченные органы. Действиям женщины дадут оценку, после чего специалисты примут необходимые меры.
Ранее самостоятельная прогулка воспитанников детсада в Смоленске обернулась ЧП: одна из девочек упала и сломала руку. Мать пострадавшего ребенка намерена подать в суд на руководство учреждения. Она отметила, что претензии к воспитателям были и до этого, но такое халатное отношение к детям стало последней каплей.