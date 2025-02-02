Женщина-абьюзер. Названы признаки домашнего тирана

«Итак, женщина-абьюзер, она, наверное, не будет прикладывать силу. Просто это физически невозможно. <…> Самое первое, самое главное, с чего у нас начинается любой абьюз, это контроль и манипуляция», - сказала она.

Абьюзеры женского пола, по словам психотерапевта, потребуют все пароли, проверят переписки, передвижения и траты партнеров. Они склонны принимать решения за мужчин, критикуя их мнение и стыдя.

Кроме того, они изолируют возлюбленных и обвинят в своем плохом настроении. Галич предупредила, что такие женщины придут к психотерапевту с жалобами на мужа-абьюзера, а не с другими запросами, так как склонны проецировать свое внутреннее состояние на других.

Типичные проявления абьюза со стороны мужчин перечислила специалист консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева. Это манипуляции, ложь, угрозы и унижения.