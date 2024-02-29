Женщин-психопатов оказалось в пять раз больше, чем предполагалось

Психопатия предполагает, что в человеке сочетается ряд определенных качеств: бессердечность, сниженная способность к эмпатии, отсутствие раскаяния, лживость и зацикленность на себе.

По данным исследования, принято считать, что мужчин-психопатов больше, чем женщин: соотношение составляет приблизительно 6:1. Однако эксперт по корпоративной психопатии Клайв Бодди подчеркнул, что число женщин-психопатов может быть существенно выше.

Согласно данным доктора Бодди, реальное соотношение частоты случаев психопатии может быть на самом деле 1,2:1. Что означает - женщин-психопатов может быть в пять раз больше, чем думали раньше.

К тому же, женщины-психопаты склонны к манипуляциям и прекрасно делают вид, что они хорошие люди. Нередко они флиртуют с мужчинам и используют сексуальное поведение для получения социальных и финансовых преимуществ. Кроме того, они реже вступают в ссоры, в ходе происходит применение физической силы - это позволяет им скрывать наличие психопатии.

Психолог Елена Перминова посоветовала напрямую говорить с манипуляторами. Чтобы противостоять их воздействию нужно сразу потребовать от них прекратить это делать.