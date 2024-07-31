Жене Керимова вручили орден «За заслуги перед Дагестаном»
Торжественная церемония награждения прошла в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Глава республики Сергей Меликов вручил супруге сенатора Керимова Фирузе высшую награду региона — орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Меликов напомнил, что Керимова провела огромную работу для реализации инвестиционного проекта «Алияк», а также принимала участие в жизни республики.
«Хотелось бы сказать теплые слова в адрес Фирузы Назимовны. Эта замечательная женщина взяла на себя обязательства, которые неукоснительно сегодня выполняются, - заявил Меликов.
Керимова поблагодарила главу республики за поддержку, а команду проекта - за проделанную работу.
Согласно открытым данным, инвестиционный проект «Алияк» предусматривал создание молочной фермы. Стоимость проекта составила 1,3 миллиарда рублей.
Сенатор Сулейман Керимов снова появился в новостной повестке после развернувшегося скандала в семье владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук. Все началось с ее заявления об объединении маркетплейса с оператором наружной рекламы группа Russ, чьим бенефицианром назвали Сулеймана Керимова.
Торжественная церемония награждения прошла в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Глава республики Сергей Меликов вручил супруге сенатора Керимова Фирузе высшую награду региона - орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.