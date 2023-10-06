Жена умерла, дочь-инвалид. Гланц-Иващенко рассказал о непростой судьбе режиссера дубляжа Максакова

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Новость о смерти коллеги Гланц-Иващенко потрясла. Он признался, что ничего не знал об этом.

«Бедный Вячеслав Захарович! Какой кошмар. У него осталась дочь-инвалид. Что с ней делать? У него жена тоже была не очень здорова, она умерла несколько лет назад, и он, по сути, один с дочерью жил. И если он умер, что с дочерью делать?» - отметил ведущий.

Тяжелая жизнь Максакова Гланц-Иващенко рассказал, что Максаков был человеком удивительной доброты, но жизнь у него выдалась непростая. По его словам, артист был невероятно талантливым, но в «Мосфильме», где он трудился долгие годы, его выживали.

«Мне посчастливилось с ним много работать. Он просто очень мягкий человек, на котором, к сожалению, все катались. Его жизнь над ним тоже издевалась как хотела», - поделился он.

Ведущий признался, что Максаков не только режиссер дубляжа, актер, но и прекрасный писатель - мастер зарисовки и короткого рассказа.

«У него где-то куча дневников с записями в квартире есть, которые могут стать, мне кажется, бестселлером, если их опубликовать, но только их нужно все из бумажного вида в цифровой перевести», - добавил он.

«Никогда не жаловался» Гланц-Иващенко рассказал, что у него день рождения, как и у покойной супруги Максакова, 19 августа. Поэтому каждый год мужчины созванивались и разговаривали. По воспоминаниям ведущего, Вячеслав Захарович всегда говорил: «А у Тонечки моей тоже 19 августа день рождения».

«Он никогда на жизнь не жаловался, говорил: „Ну да, тяжело, мы с дочкой вдвоем. Сейчас вот пойду в магазин схожу, то-то сделаю. А тут такой интересный случай был! У лифта, представляешь, встретил соседа, он мне говорил…“ И вот начинаются все его рассказы», - с теплотой вспоминал Гланц-Иващенко.

Он добавил, что очень переживает за дочь Максакова - она не ходит. Ситуация очень страшная, заключил он.

По данным Telegram-канала Mash , причиной смерти Максакова мог стать сердечный приступ. В последнее время артист болел бронхитом.