Жена тренера сборной России Карпина решила уехать в Эстонию с детьми без него

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Карпины - уроженцы Нарвы. Дарья Карпина отметила, что семья всегда жила в Эстонии, но переехала в Ростов временно из-за работы ее супруга.

«Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. <…> Переезжаю я и девочки», - информировала жена тренера.

Она добавила, что семья переберется в Таллин. Там детям будет проще выучить язык, чем в Нарве, считает Дарья. Никаких комментариев по поводу того, что они едут без отца семейства, Карпина не дала.

Супруги в браке с 2017 года. За год до свадьбы тренер опровергал распространившиеся слухи о ней.

У пары две дочери.