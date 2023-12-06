Жена посадившего самолет в новосибирском поле пилота обратилась к Путину

Командиру воздушного судна и второму пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову предложили уволиться по собственному желанию без объяснения причин. Летчики отказались подписывать заявления.

В обращении к Путину жена Семенова напомнила, что из-за отказа гидросистемы экипажу самолета пришлось лететь на запасной аэропорт в Новосибирске. По пути стало понятно, что топлива не хватит, поэтому воздушное судно пришлось посадили в пшеничном поле. В этот момент на борту находились 165 человек.

«При расчете топлива до Новосибирска экипаж сделал поправку на открытые створки. Но, поскольку шасси они убрали вручную, <…> то не делали поправку на выпущенные шасси. В итоге экипаж посадил самолет на пшеничное поле мягче, чем многие на полосу», - отметила жена пилота.

По ее словам, наказывать командира и второго пилота несправедливо, ведь они смогли спасти всех пассажиров, экипаж и сам самолет.

Второй пилот рейса Эдуард Семенов в беседе с «360» отмечал, что экипаж проделал огромную работу для спасения жизней пассажиров.