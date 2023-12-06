06 декабря 2023, 20:09

Жена посадившего самолет в новосибирском поле пилота обратилась к Путину

РИА «Новости»
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Супруга второго пилота «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова, посадившего 12 сентября Airbus A320 в пшеничное поле под Новосибирском, попросила президента России Владимира Путина помочь ее мужу избежать незаслуженного наказания. Обращение женщины оказалось в распоряжении «Известий».

Командиру воздушного судна и второму пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову предложили уволиться по собственному желанию без объяснения причин. Летчики отказались подписывать заявления.

В обращении к Путину жена Семенова напомнила, что из-за отказа гидросистемы экипажу самолета пришлось лететь на запасной аэропорт в Новосибирске. По пути стало понятно, что топлива не хватит, поэтому воздушное судно пришлось посадили в пшеничном поле. В этот момент на борту находились 165 человек.

«При расчете топлива до Новосибирска экипаж сделал поправку на открытые створки. Но, поскольку шасси они убрали вручную, <…> то не делали поправку на выпущенные шасси. В итоге экипаж посадил самолет на пшеничное поле мягче, чем многие на полосу», - отметила жена пилота.

По ее словам, наказывать командира и второго пилота несправедливо, ведь они смогли спасти всех пассажиров, экипаж и сам самолет.

Второй пилот рейса Эдуард Семенов в беседе с «360» отмечал, что экипаж проделал огромную работу для спасения жизней пассажиров.

Авиация Уральские авиалинии Самолеты Владимир Путин
06 декабря 2023, 19:56
Сергунина рассказала об онлайн-консультациях с торгпредами России для бизнеса Москвы
Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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Москва организовала для столичных экспортеров онлайн-встречи с торговыми представителями России в 43 странах с 2021 года. В числе стран — Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Иран и другие. Об этом сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Москва организовала для столичных экспортеров онлайн-встречи с торговыми представителями России в 43 странах с 2021 года. В числе стран - Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Иран и другие. Об этом сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

По ее словам, за этот промежуток времени приблизительно 1,5 тысячи предпринимателей получили консультации торгпредов России.

«Они интересовались спросом на свои товары и услуги, законодательными нормами разных государств, особенностями сертификации продукции и инструментами для поиска партнеров», - объяснила Сергунина.

Мероприятия проводят в онлайн-формате. Экспортеры могут легко задать волнующие вопросы о внешнеэкономической деятельности и получить практические советы по выходу на определенные рынки.

Производитель симуляторов и тренажеров для подготовки специалистов в сфере медицины также принял участие в проекте. В компании рассказали, что благодаря встречам узнали о конкурентах, особенностях валютного и таможенного контроля и других аспектах ведения бизнеса за границей.

В Москве стартовал прием заявок на участие в инновационной образовательной программе для предпринимателей под названием Moscow Fast Track.

Бизнес Москва 2023
06 декабря 2023, 18:37
Собянин поздравил со 100-летием газету «Вечерняя Москва»
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил редакцию газеты «Вечерняя Москва» со 100-летием. Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.

«На протяжении века, изо дня в день, яркая, неповторимая и уважаемая „Вечерка“ ведет летопись столичной жизни во всем ее многообразии», - отметил он.

По его словам, на протяжении века издание пишет о самом важном в столице ежедневно: во время Великой Отечественной войны оно не прекращало работу ни на один день. Кроме того, для многих «Вечерняя Москва» стала источником оперативной и объективной информации.

Собянин подчеркнул, что сегодня «Вечерняя Москва» - одна из старейших городских газет, которая регулярно наращивает свои традиции и динамично развивается вместе с городом. Коллектив расширяет круг выпускаемых изданий и открывает новые востребованные форматы.

«Убежден, что „Вечерняя Москва“ будет и впредь задавать высокие стандарты журналистики, вносить большой вклад в развитие столичной прессы и быть участником добрых перемен в жизни нашей любимой Москвы», - добавил Собянин.

Ранее мэр города поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 82-й годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой.

Сергей Собянин Москва 2023
06 декабря 2023, 18:01
Москвичам пообещали неоднородную зиму со скачками температуры
РИА «Новости»
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Синоптики прогнозируют неоднородную зиму в Москве — с большими колебаниями температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца этой недели, а также понедельника и вторника - погода холодная», - добавил он.

Он отметил, что по предварительным расчетам, возможно, аномалии будут чуть меньше: не от -9 до -12 градусов в Москве, как сейчас предполагают, а -5 градусов.

Кроме того, начиная с 13–14 декабря могут начаться те процессы, о которых метеорологи регулярно предупреждают: зима будет очень неоднородной. В этот сезон число дней с температурой -15 градусов будет встречаться чаще. Метеоролог подчеркнул, что это же относится и к количеству оттепелей.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова пообещала морозный и снежный декабрь в Москве. Она добавила, что снега на Новый год будет много.

Синоптики прогнозируют неоднородную зиму в Москве - с большими колебаниями температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
06 декабря 2023, 17:14
Госдума рассмотрит идею о призыве срочников в ФСБ
РИА «Новости»
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В электронной базе Госдумы появился документ с поправками к № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Согласно ему, россияне призывного возраста смогут проходить срочную службу в органах ФСБ.

Кроме того, предлагается внести в № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» поправки, согласно которым службу по призыву в ФСБ не смогут проходить лица, признанные Минюстом иноагентами. Ограничения также касаются россиян, имеющих гражданство или вид на жительство в другой стране, лиц, употребляющих наркотики без предписания от врача.

В России с 1 октября по 31 декабря проходит осенний призыв. В Минобороны РФ планируют призвать порядка 130 тысяч человек. Весной на службу будут призывать россиян до 30 лет, поскольку с 2024 года вступает в силу закон, повышающий призывной возраст.

Ранее в Минцифры РФ предложили расширить категорию лиц , которые могут получить отсрочку от армии. Однако воспользоваться правом смогут те, кто пройдет квалификационный экзамен.

ФСБ

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