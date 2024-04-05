05 апреля 2024, 19:20

Жена и дочь навестили мурманского губернатора Чибиса в больнице

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Супруга и дочь навестили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которого перевезли в областную клиническую больницу. Глава региона опубликовал в своем Telegram-канале фото с семьей.

«Самое главное и дорогое - семья. Сейчас это ценю как никогда», - написал он.

Он поблагодарил всех за поддержку и добрые пожелания.

«Дай Бог вам здоровья», - добавил он.

Покушение на губернатора Мурманской области произошло 4 апреля после его встречи с жителями города Апатиты в доме культуры «Строитель». На парковке к 45-летнему Андрею Чибису подбежал незнакомый мужчина и ударил в живот ножом.

Злоумышленника сразу же задержали. Он объяснил свой поступок личной неприязнью , а также сообщил, что пошел на преступление по зову внутреннего голоса. Как стало известно «360», перед нападением подозреваемый ходил к врачу. По словам матери подозреваемого, его поведение не вызывало опасений.

Состояние губернатора Мурманской области Андрей Чибиса по-прежнему тяжелое , но в динамике стабильное. Мужчину уже прооперировали. Его доставили в Мурманский областной центр на вертолете. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Главное следственное управление.

Больницы Семья Россия Андрей Чибис Мурманская область
05 апреля 2024, 20:42
«Газпром экспорт» подал в Арбитражный суд иск к оператору газопровода BBL
РИА «Новости»
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Российская компания «Газпром экспорт» подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск к оператору газопровода BBL. Об этом свидетельствуют данные из картотеки суда.

Исковое заявление против подали 5 апреля. Подробности дела в картотеке отсутствуют.

Известно, что Balgzand Bacton Line Company (BBL Company) отвечает за эксплуатацию магистральной трубы, соединяющей Нидерланды и Великобританию. Среди ее акционеров - Gasunie BBL B.V., которая связана с «Газпромом» соглашением от 2007 года о взаимном участии в проектах Nord Stream и BBL.

Другой акционер BBL Company - компания Uniper Ruhrgas BBL B.V. - проиграла в марте суд с «Газпромом». Суд запретил дочерней компании немецкого энергоконцерна Uniper продолжать разбирательства с «Газпромом» за рубежом.

Великобритания Суд Экспорт Нидерланды Газпром
05 апреля 2024, 20:15
Национальный индекс гостеприимства создадут в России
РИА «Новости»
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В России планируют создать Национальный индекс гостеприимства. Он позволит оценивать туристическую репутацию регионов, городов и самих отелей, сообщили «Аргументы и Факты».

По данным издания, проект нацелен на повышение уровня качества и безопасности туризма. Индекс поможет создать более привлекательное мнение о регионах, отдельных городах, а также повысит репутацию отелей, кемпингов и хостелов.

Организаторы проекта, включая издательский дом «Аргументы и факты», считают, что защита прав туристов является их приоритетной задачей.

В первую очередь создадут сайт, на котором отели будут публиковать свои анкеты, информацию об услугах и сервисах. Затем сами туристы оценят их работу. При этом журналисты и читатели aif.ru выступят в роли первых тайных гостей.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что в майские праздники Сочи посетят около 340 тысяч туристов. По его словам, цены на отдых пока не выросли.

Путешествия Туризм Отели Москва
05 апреля 2024, 19:27
Дочерей сотрудницы «Мособлэнерго» наградили за помощь при эвакуации «Крокуса»
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Двух дочерей директора департамента по организации и контролю закупочной деятельности «Мособлэнерго» Анастасии Мартыненко наградили за помощь при эвакуации людей из «Крокус Сити Холла». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Встреча с 18-летней Анной и 14-летней Ульяной прошла в аппарате управления «Мособлэнерго», где трудится их мать. Гендиректор компании Владимир Бойко вручил девушкам почетные грамоты, памятные подарки и благодарственные письма.

Он также поблагодарил маму Анны и Ульяны за воспитание прекрасных дочерей. Бойко назвал девушек примером для подражания.

Анна и Ульяна работали в гардеробе «Крокуса» от студенческой организации. Для младшей дочери это был первый рабочий день в жизни. Во время стрельбы девушки не растерялись и указали паникующим людям дорогу к безопасному выходу. Они вывели на улицу десятки посетителей.

Ранее сотрудников Ступинского территориального управления «Мособлпожспас» наградили за помощь при разборе завалов после теракта в «Крокусе». В спасательной операции участвовали более 15 работников ПСЧ-334.

Награды Эвакуации Теракт в «Крокусе»
05 апреля 2024, 18:57
Концерт «Любэ» в Тюмени отменили за несколько часов до начала
Global Look Press
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В Тюмени перенесли концерт группы «Любэ», который должен был пройти 5 апреля, из-за возникших у фронтмена коллектива Николая Расторгуева проблем с сердцем. Мероприятие состоится 29 мая, сообщили на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«Концерт группы „Любэ“, запланированный в Тюмени на 5 апреля 2024 года, перенесен на 29 мая 2024 года в связи с болезнью артиста», - заявили организаторы.

О состоянии Расторгуева не уточняется. Сообщение появилось примерно за шесть часов до начала мероприятия. Организаторы уточнили, что купленные на концерт билеты будут действительны на новую дату.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Расторгуева положили в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем. Жена артиста уточнила, что обследование носит плановый характер.

В Тюмени перенесли концерт группы «Любэ», который должен был пройти 5 апреля, из-за возникших у фронтмена коллектива Николая Расторгуева проблем с сердцем. Мероприятие состоится 29 мая, сообщили на странице мероприятия в социальной сети « ВКонтакте ».

Тюмень Болезни Концерты Россия Музыка

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