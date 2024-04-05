Жена и дочь навестили мурманского губернатора Чибиса в больнице

«Самое главное и дорогое - семья. Сейчас это ценю как никогда», - написал он.

Он поблагодарил всех за поддержку и добрые пожелания.

«Дай Бог вам здоровья», - добавил он.

Покушение на губернатора Мурманской области произошло 4 апреля после его встречи с жителями города Апатиты в доме культуры «Строитель». На парковке к 45-летнему Андрею Чибису подбежал незнакомый мужчина и ударил в живот ножом.

Злоумышленника сразу же задержали. Он объяснил свой поступок личной неприязнью , а также сообщил, что пошел на преступление по зову внутреннего голоса. Как стало известно «360», перед нападением подозреваемый ходил к врачу. По словам матери подозреваемого, его поведение не вызывало опасений.

Состояние губернатора Мурманской области Андрей Чибиса по-прежнему тяжелое , но в динамике стабильное. Мужчину уже прооперировали. Его доставили в Мурманский областной центр на вертолете. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Главное следственное управление.