31 октября 2023, 22:00

«Жемчужина Русского Севера». Врио губернатора Вологодской области Филимонов приступил к работе

Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Президент России Владимир Путин назначил на должность временно исполняющего обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, который до этого времени работал заместителем председателя правительства Московской области. Новый врио главы региона поблагодарил президента за доверие и пообещал раскрыть огромный потенциал Вологодчины, сообщила пресс-служба Минсельхоз Подмосковья.

«Это честь для меня и большая ответственность. Вологодская область мне родная. <…> Вологодчина имеет огромный потенциал, который еще предстоит раскрыть. <…> Вологодская область - настоящая жемчужина Русского Севера, которую важно преобразовать в передовой центр притяжения инвестиций, кадров, проектов», - отметил Филимонов.

Новый глава региона высоко оценил работу предыдущего руководителя и заявил, что будет продолжать его начинания. Он отметил, что необходимо создавать новые точки роста экономики Вологодчины и вовлекать в созидательные инициативы не только опытных специалистов, но и молодежь.

Георгий Филимонов также поблагодарил своего наставника, губернатора Московской области Андрея Воробьева, за возможность работать в образцовой и во многом передовой команде.

Россия
31 октября 2023, 21:03
Путин освободил Кувшинникова от должности главы Вологодской области
Пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин подписал указ об исполняющем обязанности губернатора Вологодской области. Полномочия Олега Кувшинникова прекращены, врио главы региона стал Георгий Филимонов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно документу, соответствующее решение приняли «в связи с заявлением» Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий. Путин лично встретился с экс-губернатором региона и врио главы Вологодской области.

«Георгию Викторовичу хочу пожелать успехов», - сказал российский лидер.

Он также обратился к Кувшинникову. Путин выразил ему слова благодарности за вклад в развитие Вологодской области.

В июле 2023 года президент России подписал указ о назначении новых прокуроров в шести регионах страны. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Владимир Путин
31 октября 2023, 19:02
Москва стала лидером среди регионов по уровню цифровой грамотности населения
Сайт мэра и правительства Москвы
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По результатам Всероссийской акции «Цифровой диктант» Москва возглавила список регионов-лидеров по уровню цифровой грамотности. Об этом рассказал советник руководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Онтоев.

По его словам, индекс цифровой грамотности москвичей составил 7,34 балла из 10 возможных, что на 14% превышает среднее значение по стране. В топ регионов также вошла Республика Карелия с таким же результатом. Следующие места заняли Астраханская и Архангельская области.

Онтоев добавил, что москвичи продемонстрировали свои знания не только по общим вопросам, но и по вопросам об онлайн-сервисах Москвы. Доля правильных ответов на них составила около 70%.

«Такой показатель говорит о том, что москвичи достаточно хорошо ориентируются во всем многообразии цифровых услуг и сервисов города и понимают, как применять их в самых различных жизненных ситуациях», - отметил Онтоев.

Индекс цифровой грамотности составили на основе трех показателей: «Цифровое потребление», «Цифровая безопасность» и «Цифровые компетенции».

Москва заняла первое место по среднему значению уровня цифровых компетенций с результатом 7,28 балла, а также показала высокие оценки по показателям цифровой безопасности и цифрового потребления.

Ранее стало известно о том, что Подмосковье стало лидером России по цифровизации аграрной отрасли.

Технологии Москва 2023
31 октября 2023, 18:12
Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценили в 285 миллионов рублей
unsplash.com
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Сумму ущерба аэропорту Махачкалы после массовых беспорядков оценили в 285 миллионов рублей, и это, возможно, не окончательная сумма. Об этом рассказал депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров в Telegram-канале.

На реконструкцию всего комплекса ранее направили много сил и средств с целью развития туризма и обеспечения дагестанцев рабочими местами, отметил парламентарий. Сейчас оценщики продолжают подсчитывать, во сколько обошлись разрушения в результате протестов.

«Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей», - отметил депутат.

По его словам, участники погромов должны будут возместить материальный ущерб. Их также внесут в черный список аэропорта Махачкалы, подчеркнул Абакаров.

Беспорядки в воздушной гавани произошли 29 октября. Причиной стало прибытие рейса из Израиля. Во время протестов более 20 человек, среди которых правоохранители получили ранения.

Дагестан Протесты
31 октября 2023, 17:37
«Турнир большого города» для киберспортсменов стартовал в Москве
Freepik
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В Москве начались соревнования среди киберспортсменов в семи компьютерных и мобильных дисциплинах в рамках «Турнира большого города». В них примут участие 3,5 тысячи школьников, студентов колледжей, их родителей и педагогов. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

«Состязания продлятся до 1 декабря. В будние дни они будут проводиться онлайн, а в выходные - очно на базовых площадках», - уточнили в пресс-службе.

Организаторы соревнований добавили, что любой участник может присоединиться к каждому из соревнований, но только в составе одной и той же команды. Итоги в каждой игровой дисциплине подведут в декабре. Победителей и призеров наградят подарками.

Результаты турнира появятся на странице Московской школьной киберспортивной лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко назвал Россию лучшей страной в киберспорте. По его словам, данная форма соревнований стала национальной наравне с футболом и шахматами.

Образование Москва 2023 Киберспорт

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