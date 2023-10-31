«Жемчужина Русского Севера». Врио губернатора Вологодской области Филимонов приступил к работе
Президент России Владимир Путин назначил на должность временно исполняющего обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, который до этого времени работал заместителем председателя правительства Московской области. Новый врио главы региона поблагодарил президента за доверие и пообещал раскрыть огромный потенциал Вологодчины, сообщила пресс-служба Минсельхоз Подмосковья.
«Это честь для меня и большая ответственность. Вологодская область мне родная. <…> Вологодчина имеет огромный потенциал, который еще предстоит раскрыть. <…> Вологодская область - настоящая жемчужина Русского Севера, которую важно преобразовать в передовой центр притяжения инвестиций, кадров, проектов», - отметил Филимонов.
Новый глава региона высоко оценил работу предыдущего руководителя и заявил, что будет продолжать его начинания. Он отметил, что необходимо создавать новые точки роста экономики Вологодчины и вовлекать в созидательные инициативы не только опытных специалистов, но и молодежь.
Георгий Филимонов также поблагодарил своего наставника, губернатора Московской области Андрея Воробьева, за возможность работать в образцовой и во многом передовой команде.