«Жемчужина Русского Севера». Врио губернатора Вологодской области Филимонов приступил к работе

«Это честь для меня и большая ответственность. Вологодская область мне родная. <…> Вологодчина имеет огромный потенциал, который еще предстоит раскрыть. <…> Вологодская область - настоящая жемчужина Русского Севера, которую важно преобразовать в передовой центр притяжения инвестиций, кадров, проектов», - отметил Филимонов.

Новый глава региона высоко оценил работу предыдущего руководителя и заявил, что будет продолжать его начинания. Он отметил, что необходимо создавать новые точки роста экономики Вологодчины и вовлекать в созидательные инициативы не только опытных специалистов, но и молодежь.

Георгий Филимонов также поблагодарил своего наставника, губернатора Московской области Андрея Воробьева, за возможность работать в образцовой и во многом передовой команде.