«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

Весеннее тепло в Москву пока не придет, но столбик термометра останется около нуля. Метеозависимым не стоит опасаться перепадов атмосферного давления, так как они растянутся во времени, сообщил «360» синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов.

По словам специалиста, в конце января - начале февраля установится погода, противоположная той, какой встретило жителей столичного региона начало года. Шувалов напомнил о лютых морозах и заявил, что теперь почти на неделю придет «полуоттепель».

Понижение давления «К концу недели существенно понизится давление. По сравнению с началом недели на 20-25 миллиметров ртутного столба», - предупредил он.

Так как повышение растянется во времени, объяснил специалист, метеозависимые люди не почувствуют сильных недомоганий. В регионе появится глубокая барическая ложбина , когда поле высокого давления сменится низким. Сами циклоны останутся на севере. Шувалов заявил, что это не скажется на погоде слишком сильно.

Самым теплым днем недели в Москве станет 1 февраля, заявили в Гидрометцентре.

Температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов.

Весеннее тепло «Все-таки будет преобладать облачная погода. С начала недели и в пятницу довольно существенно упадет давление, во вторник, четверг и пятницу возможен слабый снег. В целом температура будет выше средних климатических значений», - сказал он о ближайшей неделе.

В Подмосковье столбик термометра остановится на уровне 0…-5 градусов, в Москве в отдельные дни повысится до слабых положительных значений. Однако оттепель Шувалов прогнозировать не стал. По его словам, большое количество снега не даст воздуху прогреться слишком сильно.