18 января 2024, 18:38

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности до утра субботы, 20 января, из-за гололедицы. Метеопредупреждение появилось на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения - до 11:00 20 января. Гололедица, временами сильная», - сообщили синоптики.

Также в Московском регионе до 19 января сохранится предупреждение о порывах ветра до 20 метров в секунду, а также о метели и мокром снеге. Кроме того, автомобилистов предупредили о заносах на дорогах.

Ранее синоптик Александр Шувалов пообещал москвичам аномальное тепло в крещенскую ночь. Осадки будут идти вечером и ночью, а к утру ожидается мокрый снег.

Погода Погода в Москве Москва
29 января 2024, 15:18
Капремонт трех столетних домов завершили в Москве
РИА «Новости»
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Специалисты фонда капитального ремонта Москвы завершили работы в трех зданиях в районе Садового кольца. Дома, построенные в 1912 году, принадлежат к стилям неоклассика, модерн и эклектика. О ходе работ рассказали в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В Москве капитально отремонтировали дома № 23 строение 4 и № 32 строение 2 на Садовой-Кудринской улице и дом № 16/13 в 1-м Неопалимовском переулке.

Реставрация коснулась фасадов зданий, их входных зон и архитектурных элементов. Специалисты разработали уникальные ремонтные проекты для каждого из домов. Их реализовали с использованием современных материалов и технологий отечественного производства. Это обеспечило высокий уровень работ и позволило воссоздать архитектурную концепцию зданий, приближенную к оригинальному виду.

В ближайшее время реставраторы обновят историческое здание Биржи в центре Москвы. Мастера отремонтируют лицевую часть объекта и кровлю и восстановят утраченные элементы.

Реставрация Москва
29 января 2024, 14:35
Метеозависимым москвичам нечего бояться. Синоптик объяснил действие глубокой барической ложбины
РИА «Новости»
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Весеннее тепло в Москву пока не придет, но столбик термометра останется около нуля. Метеозависимым не стоит опасаться перепадов атмосферного давления, так как они растянутся во времени, сообщил «360» синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов.

По словам специалиста, в конце января - начале февраля установится погода, противоположная той, какой встретило жителей столичного региона начало года. Шувалов напомнил о лютых морозах и заявил, что теперь почти на неделю придет «полуоттепель».

Понижение давления «К концу недели существенно понизится давление. По сравнению с началом недели на 20-25 миллиметров ртутного столба», - предупредил он.

Так как повышение растянется во времени, объяснил специалист, метеозависимые люди не почувствуют сильных недомоганий. В регионе появится глубокая барическая ложбина , когда поле высокого давления сменится низким. Сами циклоны останутся на севере. Шувалов заявил, что это не скажется на погоде слишком сильно.

Самым теплым днем недели в Москве станет 1 февраля, заявили в Гидрометцентре.

Температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов.

Весеннее тепло «Все-таки будет преобладать облачная погода. С начала недели и в пятницу довольно существенно упадет давление, во вторник, четверг и пятницу возможен слабый снег. В целом температура будет выше средних климатических значений», - сказал он о ближайшей неделе.

В Подмосковье столбик термометра остановится на уровне 0…-5 градусов, в Москве в отдельные дни повысится до слабых положительных значений. Однако оттепель Шувалов прогнозировать не стал. По его словам, большое количество снега не даст воздуху прогреться слишком сильно.

Погода в Москве
29 января 2024, 14:08
Похолодание придет в Москву на выходных
РИА «Новости»
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В грядущие выходные 3–4 февраля в столицу придет похолодание. Об этом АГН «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, после необычно теплого начала февраля погода начнет возвращаться к климатической норме, температура снова снизится до зимних значений.

Вильфанд сообщил, что 3 февраля погода в Москве будет облачной с небольшим снегопадом. Температура в ночное время опустится до минус 11-6 градусов, а днем составит минус 6-2 градуса. В воскресенье также ожидается зимняя погода с снежком и юго-западным ветром.

Во второй половине недели резко упадет атмосферное давление. Москва окажется в глубокой барической ложбине. Утром в четверг давление установится на отметке около 758–760 миллиметров ртутного столба, однако в течение следующих двух дней станет ниже на 20 миллиметров. К субботе его уровень снизится еще на несколько миллиметров.

В целом температура последнего зимнего месяца будет на два-три градуса выше нормы.

В грядущие выходные 3–4 февраля в столицу придет похолодание. Об этом АГН «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
29 января 2024, 12:35
Москвичей предупредили о глубокой «барической ложбине» в ближайшие дни
РИА «Новости»
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В начале февраля москвичам предстоит пережить период сниженного атмосферного давления, так называемую «барическую ложбину». Об этом рассказала в Telegram-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, атмосферное давление резко понизится», - сообщила она.

Согласно данным синоптика, в конце января жителей столицы ждет атмосферное давление, превышающее среднестатистические показатели на 7–12 мм ртутного столба. Однако с началом февраля его уровень резко упадет, давление сильно понизится.

Позднякова добавила, что на температуру воздуха низкое атмосферное давление никак не повлияет. В столице будет 3-5 градусов тепла - чуть выше нормы.

В понедельник в городе будет облачно, тепло и без осадков. Температура воздуха останется комфортной до самого конца зимы, морозов больше не ожидается. Но снегопадов в феврале жителям Москвы все же не избежать.

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