13 декабря 2023, 13:49

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда до 21:00 14 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, на дорогах образовалась гололедица, поэтому водителям и пешеходам нужно быть предельно аккуратными. Первым - соблюдать дистанцию и ехать на заранее пониженной передаче, вторым - переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора во избежание аварий.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье до 15:00 14 декабря.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в пятницу, 15 декабря, погода значительно ухудшится. В столице будет сильный снегопад, который уже назвали рекордным за 57 лет. Высота сугробов достигнет полуметра из-за циклона «Ваня». А первая декабрьская оттепель придет в город в воскресенье, температура воздуха будет равна нулю градусов.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
13 декабря 2023, 01:25
Сбой произошел в работе сервисов «Яндекса» для умного дома
РИА «Новости»
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В работе сервисов для умного дома «Яндекса» произошел сбой. Компания его устранила, сообщили на странице «Яндекса» в социальной сети «ВКонтакте».

«Команда уже исправила ситуацию, все должно работать как нужно», - написали представители фирмы.

До этого пользователи пожаловались на неполадки в работе умных гаджетов «Яндекса». Уточнялось, что не функционировали пульты, умные лампочки, а голосовой помощник «Алиса» не выполняла команды. Сообщения о сбоях поступали в основном из Москвы.

Проблемы с доступом к некоторым сервисам «Яндекса» зафиксировали также в апреле этого года. Пользователи пожаловались на сбои в музыке, почте и других платформах компании.

Яндекс Интернет Работа
11 декабря 2023, 20:30
МВД выступило против наказания водителей за нарушение временных ограничений скорости
РИА «Новости»
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Министерство внутренних дел России выступило против штрафов за превышение средней скорости. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.

Практика фиксации превышения средней скорости движения существует в России с 2013 года. Время проезда автомобиля фиксирует сначала первая камера, затем - вторая. В результате можно вычислить среднюю скорость машины. Если она превышена, то водителю выписывают штраф в размере от 500 до пяти тысяч рублей.

«МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках», - написала Волк.

Ранее стало известно, что россиянам запретят превышать среднюю скорость движения авто между несколькими камерами. Поправки к ПДД для борьбы с «эффектом кенгуру» доработал Минтранс РФ. Проект поддержали Минэкономики России и руководство регионов.

Штрафы Законы МВД РФ ПДД Водители
07 декабря 2023, 19:36
Опрос показал одобрение россиян выдвижения Путина на новый срок
РИА «Новости»
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Подавляющее большинство россиян, опрошенных Фондом «Общественное мнение», выступили за выдвижение действующего президента России Владимира Путина на новый срок. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила управляющий директор проектов организации Лариса Паутова.

Она пояснила, что исследование провели в конце октября - начале ноября. В опросе приняли участие 6100 респондентов, из которых 70% высказались за то, чтобы действующий глава государства выставил свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.

За то, что Путину пора уйти с поста президента, но занять другой пост в руководстве страны, проголосовали 15% опрошенных. Прекращения политической деятельности президента захотели 8%, еще 7% не смогли выбрать из предложенных ответов.

На вопросы о том, какие чувства у них вызывает Владимир Путин в последнее время, большая часть участников исследования (44%) назвала доверие. На втором по популярности месте (39%) оказалась надежда и на третьем (31%) - спокойствие и уверенность в будущем.

Негативные эмоции в виде беспокойства, разочарования и недоверие выбрали 11, семь и шесть процентов респондентов.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Эту дату утвердил на заседании в четверг, 7 декабря, Совет Федерации. С сегодняшнего дня все желающие выставить свою кандидатуру на голосование смогут об этом объявить официально.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что на ближайшем заседании поднимет вопросы о проведении президентских выборов в течение трех дней , а также об использовании в регионах системы дистанционного электронного голосования.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин еще не объявлял о своем выдвижении. Он предложил дождаться официального заявления и пообещал после дать развернутый комментарий.

Опросы Россия Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы
07 декабря 2023, 16:19
Работы по надстройке корпусов МГУСиТ возобновят спустя более 10 лет простоя
Freepik
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Реконструкцию корпусов ГАОУ ВО «Московского государственного института спорта и туризма» на севере столицы планируют завершить спустя 12 лет простоя. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, заниматься проектом начали в 2007 году за счет городского бюджета, однако спустя четыре года его пришлось остановить на стадии устройства внутренних инженерных коммуникаций. Простой произошел из-за недобросовестного подрядчика.

«Сегодня объект вновь включили в Адресную инвестиционную программу, подобрана новая генподрядная организация, работы организованы в ходе выданного в установленном порядке разрешения на строительство», - сказал Бочкарев.

Он также отметил, что, по плану адресной инвестиционной программы, объекты будут готовы к 2025 году. Для решения проблем проект включили для изучения на Оперативной группе по сокращению объектов незавершенного строительства и долгостроя.

По итогу в мае 2023 года обновили градостроительную документацию и уточнили технико-экономические параметры (ТЭП) застройки,. Кроме того, документацию объекта доработали, и 1 сентября этого года застройщики получили положительное заключение для дальнейших работ.

Ранее Бочкарев рассказал, что бизнес-хаб построят в деревне Столбово в Новой Москве.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев

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